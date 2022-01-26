В топ-10 вошло 8 смартфонов Xiaomi.

Торговая площадка AliExpress назвала топ-10 самых продаваемых смартфонов на российском рынке в 2021 году. В десятку вошло сразу восемь моделей компании Xiaomi, которые предлагаются под брендами POCO и Redmi, а также по одному устройству Apple и Samsung.

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Наибольшей популярностью у россиян в течение прошлого года пользовался Xiaomi Redmi 9C. Это бюджетная модель, которая в модификации с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти на AliExpress стоит менее 9 500 рублей. Смартфон оборудован старым 12-нанометровым мобильным процессором Helio G35.

Второе место занимает ещё более доступное решение – Redmi 9A стоимостью около 8 000 рублей. Смартфон несёт на борту 12-нанометровую однокристальную систему Helio G25. В некоторых странах он и вовсе стоит порядка 80 долларов, являясь самым доступным телефоном Xiaomi (из актуальных).

Замыкает топ-3 модель Xiaomi POCO M3 с 48-мегапиксельной основной камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА*ч и однокристальным процессором Snapdragon 662. Россияне отдавали предпочтение топовой модификации с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 128 ГБ по цене порядка 17 600 рублей.

Четвёртая позиция осталась за Samsung Galaxy A12. Это ещё одна модель среднебюджетного класса. В плане технических параметров она схожа с POCO M3, но стоит почти на 1 000 рублей дешевле. Первую пятёрку замыкает середняк Xiaomi POCO X3 Pro, который скоро получит прошивку MIUI 13 с операционной системой Android 12. Он оснащается жидкокристаллическим дисплеем с частотой обновления 120 Гц и мобильным 7-нанометровым процессором Snapdragon 860 без поддержки сетей 5G. Ещё одной особенностью является ёмкая аккумуляторная батарея – 5160 мА*ч.

Единственный смартфон Apple занимает лишь восьмое место в списке самых популярных. Речь идёт о модели iPhone 11 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти. Её на AliExpress можно купить за 50 000 рублей. Смартфоны был представлен в 2019 году.

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В десятке также нашлось место для Xiaomi POCO X3 NFC, который получил 64-мегапиксельную основную камеру и процессор Snapdragon 732G. Он оказался чуть популярнее, чем Xiaomi Redmi Note 10 на Snapdragon 678 с AMOLED-экраном, но не таким популярным как Xiaomi Redmi Note 10S на Helio G95. Замыкает топ-10 модель Xiaomi Redmi 10. Это самый дешёвый в мире смартфон с 50-мегапиксельной основной камерой. Он оборудован 90-герцевой панелью и процессором Helio G88.