От чипа Apple он отстал почти на 60% в тесте одного ядра.

Новый 4-нанометровый мобильный процессор Samsung Exynos 2200 вновь протестировали в программном обеспечении Geekbench. Вторая попытка проверить производительность завершилась так же, как и первая – полной капитуляцией перед Apple A15 Bionic.

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Однокристальная система набрала 1109 баллов в тесте одного ядра. В этом режиме чип умудрился проиграть не только прямым конкурентам, но и 5-нанометровому Snapdragon 888, который набрал 1125 пунктов в Single-Core. Правда, на разницу полтора процента можно закрыть глаза.

4-нанометровым Snapdragon 8 Gen1 и Dimensity 9000 бенчмарк присудил 1231 балла и 1278 баллов соответственно. Таким образом, однокристальная система Qualcomm оказалась на 11% мощнее процессора Samsung, а чип MediaTek превзошёл его сразу на 15%.

5-нанометровая SoC компании Apple, которая используется в смартфонах семейства iPhone 13, и вовсе не оставила шансов Exynos 2200. В одноядерном режиме ей удалось набрать в программном обеспечении 1750 пунктов, превзойдя показатель Exynos 2200 почти на 60%.

В тестах с использованием всех ядер ситуация кардинально не изменилась. Мобильный процессор южнокорейского технологического гиганта всё так же уступает чипам Snapdragon 8 Gen1, A15 Bionics и Dimensity 9000, но при это смог обойти Snapdragon 888. Правда, лишь на четверть процента.

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С результатом 3534 балла Exynos 2200 оказался немного позади Snapdragon 8 Gen1, которому бенчмарк присудил 3752 балла (+6,17%). А вот Dimensity 9000 и A15 Bionic оторвались. Процессор MediaTek выдал 4410 баллов. Чип Apple набрал 4885 баллов. Таким образом, они превзошли результат SoC Samsung примерно на 25% и 38% соответственно.