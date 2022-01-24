Они уже получили маркировку СЕ.

Китайский производственный гигант Xiaomi представит в Европе ещё две модели, не считая семейства Redmi Note 11, до анонса которого осталось менее 48 часов. Маркировку CE получили субфламган Xiaomi 12X и бюджетник Redmi 10 (2022).

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О Xiaomi 12X мы знаем практически всё. Модель дебютировала ещё в конце прошлого года. Она оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц. В основной камере установлены модули на 50 МП, 13 МП и 5 МП, а во фронтальной – 32 МП.

Смартфон несёт на борту 6,28-дюймовую панель с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Экран может похвастаться технологией Dolby Vision, яркостью до 1100 нит и соответствием стандарту HDR10+. В панель OLED встроен сканер отпечатков пальцев (оптический).

Подсистема питания в Xiaomi 12X представлена аккумулятором на 4500 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Европейские регуляторы подтвердили, что и глобальная версия смартфона обзаведётся 67-ваттной подзарядкой проводным путём. Также отметим NFC, стереодинамики, Wi-Fi 6 и стеклом Gorilla Glass последнего поколения.

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О Xiaomi Redmi 10 (2022) информации почти нет. Известно, что смартфон будет оборудован аккумулятором на 5000 мА*ч и получит операционную систему Android 11, дополненную оболочку MIUI 12.5. К слову, в Xiaomi 12X из коробки будет установлена ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13.