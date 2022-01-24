Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Xiaomi представит смартфоны Redmi 10 (2022) и Xiaomi 12X в Европе
Они уже получили маркировку СЕ.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Китайский производственный гигант Xiaomi представит в Европе ещё две модели, не считая семейства Redmi Note 11, до анонса которого осталось менее 48 часов. Маркировку CE получили субфламган Xiaomi 12X и бюджетник Redmi 10 (2022).

реклама

О Xiaomi 12X мы знаем практически всё. Модель дебютировала ещё в конце прошлого года. Она оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц. В основной камере установлены модули на 50 МП, 13 МП и 5 МП, а во фронтальной – 32 МП.

Смартфон несёт на борту 6,28-дюймовую панель с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Экран может похвастаться технологией Dolby Vision, яркостью до 1100 нит и соответствием стандарту HDR10+. В панель OLED встроен сканер отпечатков пальцев (оптический).

Подсистема питания в Xiaomi 12X представлена аккумулятором на 4500 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Европейские регуляторы подтвердили, что и глобальная версия смартфона обзаведётся 67-ваттной подзарядкой проводным путём. Также отметим NFC, стереодинамики, Wi-Fi 6 и стеклом Gorilla Glass последнего поколения.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

О Xiaomi Redmi 10 (2022) информации почти нет. Известно, что смартфон будет оборудован аккумулятором на 5000 мА*ч и получит операционную систему Android 11, дополненную оболочку MIUI 12.5. К слову, в Xiaomi 12X из коробки будет установлена ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13.

#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появился список будущих смартфонов Xiaomi 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
101
Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
111
Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекнул, что геймплея игры не будет аж до ухода на золото
40
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
7
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
28
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
107
Австралийские ученые добились 99-процентной точности квантовых вычислений
5
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
47
GeForce RTX 3050 опережает Radeon RX 6500 XT в тестах 3DMark
26
Экспорт электронных компонентов стал приносить Японии столько же денег, сколько поставки автомобилей
1
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
53
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
49
Игроки добились справедливости в отношении 70-летнего фаната World of Warcraft, которого заблокировали за «ботоводство»
40
В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
5
Компания Neuralink готова начать испытания по внедрению чипов в человеческий мозг
26
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
354
ViewSonic представила новые мониторы линейки ELITE с технологией подсветки Mini-LED
11
Biostar попыталась отречься от любой информации о материнских платах на базе Intel 700
5
Спутник Сатурна похожий на "Звезду смерти" из "Звездных войн" может скрывать жидкий океан
4
Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную MIUI 13 на Android 12 раньше срока
+

Популярные статьи

Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
32
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
29
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
37
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
32
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
1
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
25
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
5

Сейчас обсуждают

BaLaMuTt
22:48
Ты всё правильно сделал. По итогу заработал явно больше чем накопал бы.
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
BaLaMuTt
22:47
Да поболее уже. Где-то в районе килобакса. Не забывай что с времён когда он стоил 300 сложность выросла в разы.
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
Inqizitor
22:46
Любое строительство в городах запретить с 2022 года. Строительство разрешить только за городом - если хочешь новый микрорайон построить - только за городской чертой. Провести ревизию всего построенног...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Vladimir Kamyshnikov
22:45
Вообще то Россия очень, очень богатая страна. Например одних только энергоресурсов Россия экспортирует больше всего ВВП Украины! Это колоссальные деньги.
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Celeron 9 GHz
22:43
И что с того ?
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Олекс Алекс
22:42
надеюсь и Тензор впихнут иначе почему Яблоко может все устройства комплектовать топовым процом, а Гугл нет?
Xiaomi представит смартфоны Redmi 10 (2022) и Xiaomi 12X в Европе
Asmodeus
22:42
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
Sheshenbek
22:42
А я говорил. Биток скоро на 70к полетит, эфир на 5к. Но щя мощные асики на эфир встанут и карты отыквятся.По сути майнинг на картах умерает,но Геймпетушки не радуйтесь. Барыги привыкли вас доить, тое...
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
Собаки на Zen'е
22:40
9к за сцаный H610 ))) Я только недавно смирился с ценами на H510/B560, но теперь мне и они не кажутся такими высокими в сравнении с H610/B660.
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
wolfire
22:40
братуха борцуха
Tor и Роскомсвобода готовы начать борьбу с Роскомнадзором за права анонимного браузера и его разблокировку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем