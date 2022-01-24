Он оборудован процессором Snapdragon 750G.

Компания Samsung запланировала большое обновление всех линеек на первый квартал 2022 года. Уже завершается январь, а производитель представит только одну новинку, Galaxy S21 FE, но она относится к смартфонам прошлого поколения. Одной из грядущей моделей является Samsung Galaxy F23 5G.

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Смартфон будет оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 750G. Об этом стало известно после того, как модель прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5. Однокристальную систему назвать новой сложно. Она использовалась ещё в Xiaomi Mi 10T Lite 5G, который вышел в сентябре 2020 года.

Этот же чип применяется в прошлогоднем Samsung Galaxy A52 5G, который оказался довольно популярным смартфоном 2021 года. Мобильный процессор оборудован модемной платой с поддержкой сетей пятого поколения.

В Geekbench 5 протестировали версию с 6 ГБ оперативной памяти. Результат в тесте одного ядра составил 640 баллов. В режиме Multi-Core модель Samsung Galaxy F23 5G смогла набрать 1820 пунктов. В бенчмарке тест на производительность прошла модификация на базе операционной системы Android 12. Приложение для оценки синтетической мощности указывает, что мобильный процессор имеет графическое ядро Adreno 619. Правда, в Geekbench 5 не тестировали возможностей видеоускорителя.

В продаже Samsung Galaxy F23 5G появится с предустановленным программным обеспечением One UI 4.0 сразу из коробки. Презентация состоится до конца текущего квартала. Больше информации о смартфоне пока что нет.

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Напомним, что Galaxy F22 вышел летом прошлого года. Он получил 12-нанометровый мобильный процессор Helio G80, Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц, 48-мегапиксельную основную камеру, аккумулятор ёмкостью и не поддерживает сетей 5G. Цена базовой версии составила около 170 евро.