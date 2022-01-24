Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Samsung Galaxy F23 5G протестировали в Geekbench 5
Он оборудован процессором Snapdragon 750G.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Компания Samsung запланировала большое обновление всех линеек на первый квартал 2022 года. Уже завершается январь, а производитель представит только одну новинку, Galaxy S21 FE, но она относится к смартфонам прошлого поколения. Одной из грядущей моделей является Samsung Galaxy F23 5G.

реклама

Смартфон будет оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 750G. Об этом стало известно после того, как модель прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5. Однокристальную систему назвать новой сложно. Она использовалась ещё в Xiaomi Mi 10T Lite 5G, который вышел в сентябре 2020 года.

Этот же чип применяется в прошлогоднем Samsung Galaxy A52 5G, который оказался довольно популярным смартфоном 2021 года. Мобильный процессор оборудован модемной платой с поддержкой сетей пятого поколения.

В Geekbench 5 протестировали версию с 6 ГБ оперативной памяти. Результат в тесте одного ядра составил 640 баллов. В режиме Multi-Core модель Samsung Galaxy F23 5G смогла набрать 1820 пунктов. В бенчмарке тест на производительность прошла модификация на базе операционной системы Android 12. Приложение для оценки синтетической мощности указывает, что мобильный процессор имеет графическое ядро Adreno 619. Правда, в Geekbench 5 не тестировали возможностей видеоускорителя.

В продаже Samsung Galaxy F23 5G появится с предустановленным программным обеспечением One UI 4.0 сразу из коробки. Презентация состоится до конца текущего квартала. Больше информации о смартфоне пока что нет.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, что Galaxy F22 вышел летом прошлого года. Он получил 12-нанометровый мобильный процессор Helio G80, Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц, 48-мегапиксельную основную камеру, аккумулятор ёмкостью и не поддерживает сетей 5G. Цена базовой версии составила около 170 евро.

#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Графический процессор Samsung Xclipse 920 на 25% быстрее, чем Adreno 730 в тесте Vulkan
Samsung Galaxy A33 получит экран AMOLED, аккумулятор на 5000 мА*ч и 25-Вт зарядку
Цены всех модификаций Samsung Galaxy S22 появились за две недели до анонса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
108
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
99
Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекнул, что геймплея игры не будет аж до ухода на золото
40
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
7
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
28
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
105
Австралийские ученые добились 99-процентной точности квантовых вычислений
5
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
47
GeForce RTX 3050 опережает Radeon RX 6500 XT в тестах 3DMark
26
Экспорт электронных компонентов стал приносить Японии столько же денег, сколько поставки автомобилей
1
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
50
Специалисты MIT обнаружили доказательства существования фундаментальных Х-частиц
9
Игроки добились справедливости в отношении 70-летнего фаната World of Warcraft, которого заблокировали за «ботоводство»
39
В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
5
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
47
Компания Neuralink готова начать испытания по внедрению чипов в человеческий мозг
25
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
352
ViewSonic представила новые мониторы линейки ELITE с технологией подсветки Mini-LED
11
Biostar попыталась отречься от любой информации о материнских платах на базе Intel 700
5
Спутник Сатурна похожий на "Звезду смерти" из "Звездных войн" может скрывать жидкий океан
4

Популярные статьи

Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
31
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
29
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
15
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
37
Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
30
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
32
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
1
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
25
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:00
Просто в Швейцарии народ ещё и законодательно обязан ходить на выборы. А за фальсификацию их результатов, максимальные тюремные сроки. Вот у власти те, у кого хватает мозгов, чтобы эти заводы строить.
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
terenty79
20:57
на 1 тысячу человек, и на 2 квадратных метра территории, всегда проще один завод построить. чем на 143 миллиона, которые по самой жопе раскидано, и на территориях где нормальной погоды почти нет. повт...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
omoikane
20:57
И как это противоречит моим словам "одаренный" ты наш? :D
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
REY_B_
20:56
На душу населения, промышленности у них в разы больше, чем в России. Живут лучше... Смотрел как-то видос, как делают швейцарские ножики. Станки абсолютно те же самые, что и у нас на заводе. И даже вес...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
terenty79
20:56
Сознание поменялось, у человека сознание не совсем как у животных, привязано к этому ДНК, которое кстати поменялось, и довольно сильно, относительно тех кто жил еще пару тысяч лет назад. много кусочко...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
REY_B_
20:53
И что? Если сел в гуано, значит надо поискать того, кто в нём же сидит? И тем доказать что сидеть в гуано, это здорово? - Поэтому, на США ПРИНЦИПИАЛЬНО ПЛЕВАТЬ!
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
terenty79
20:51
там население крохотное, они все потомки военных наемников, а сейчас на чужих деньгах тихо сидят, имея свой процент. и никого к себе не пускают в добавок, а меду собой они разбираются вполне прилично....
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Роман Лушин
20:51
Такова счастья как у вас, Халки пиндосов, нам не надо.
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
Mercury127
20:51
как продать юзеру одно и то же десять раз? скажем ему, что "одно и то же" стало в 2... нет, в 3! нет, в 10 раз быстрее!* * в лабораторных условиях (в шакте на глубине 1 км)** ** между двумя специальн...
MediaTek тестирует устройства на Wi-Fi 7 с подключением в 2,4 раза быстрее Wi-Fi 6
REY_B_
20:50
А что, ДНК за это время изменилось? - В СССР всё те же 80% разводов были по инициативе баб. Только что тогда бабы бухали и курили гораздо реже. А мужики чаще. Опять же, последствия государственной пол...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем