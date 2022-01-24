Презентация смартфона состоится весной.

Южнокорейская компания Samsung в скором времени представит смартфон Galaxy A33. Это средняя из трёх моделей, попавших в базу данных американской Федеральной комиссии по связи. Напомним, на сайте регулятора ранее засветили Galaxy A23 и Galaxy A53.

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Samsung Galaxy A33 получит дисплей на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Он будет иметь разрешение FHD+ и диагональ 6,4 дюйма. На опубликованном инсайдером OnLeaks рендере смартфона можем видеть каплевидный вырез с фронтальной камерой. В дисплей будет встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Смартфон обзаведётся четырёхмодульной основной камерой, в состав которой войдут сенсоры для макросъёмки и размытия фона наряду с ультра-широкоугольным и главным модулями. Толщина корпуса в зоне площадки камеры составит 9,4 мм. Ширина и высота – 74 мм и 159,7 мм соответственно.

В Samsung Galaxy A33 подсистему питания будет представлять аккумуляторной батарея ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу. Мощность составит 25 Вт. Из прочего стоит отметить симметричный разъём USB-C, NFC, контроллеры Bluetooth / Wi-Fi и пластиковый задник. При этом смартфон останется без разъёма для подключения проводных наушников и слота для расширения памяти.

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Samsung Galaxy A33 будет доступен с предустановленной прошивкой One UI 4.0. В её основу ляжет операционная система Android 11. Презентация смартфона среднебюджетного класса нового поколения запланирована на весну 2022 года.