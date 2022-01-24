Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi Note 10 и Note 10 Pro.

Китайский технологический гигант Xiaomi неожиданно начал распространять программное обеспечение MIUI 13 на глобальном рынке, хотя анонс прошивки состоится только через две дня, 26 января 2022 года. Обновление уже стало доступно для трёх смартфонов компании из Пекина. Все они были анонсированы весной минувшего года.

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Во-первых, китайский производитель обновил модель Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Ей стала доступна прошивка MIUI 13 с номером v13.0.2.0 SKQMIXM. Символы MI означают, что мы имеем дело с глобальной версией программного обеспечения.

Смартфон оборудован 8-нанометровым чипсетом Snapdragon 732G и 6,55-дюймовым дисплеем формата FHD+, в основу которого положена 90-герцевая матрица AMOLED. Тыльная камера включает сенсоры разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП, а для селфи используется 16-мегапиксельный фронтальный модуль. Ёмкость комплектной батареи составила 4250 мА*ч.

Во-вторых, Xiaomi Redmi Note 10 Pro обзавёлся глобальной оболочкой MIUI 13. Она имеет номер v13.0.3.0 SKFMIXM. Модель оборудована процессором Snapdragon 732G, выполненным по нормам 8-нанометровой технологии и является первым смартфоном серии на международной арене со 108-мегапиксельной основной камерой.

Телефон получил 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль, 16-мегапиксельную камеру для селфи и 120-герцевый экран на базе AMOLED FHD+ матрицы диагональ 6,67 дюйма. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч.

В-третьих, MIUI 13 Global ROM уже могут установить владельцы Xiaomi Redmi Note 10. В стандартном издании серии минувшего поколения установлена 6,43-дюймовая Super AMOLED матрица без поддержки повышенной частоты обновления изображения. Аппаратная платформа строит вокруг чипа Snapdragon 678, который изготовлен по 11-нанометровому техпроцессу.

В смартфоне установлена основная камера разрешением 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП и 13-мегапиксельная фронталка. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. Для Redmi Note 10 сейчас доступна прошивка MIUI 13 с номером v13.0.2.0 SKGMIXM.

Отметим, что все три смартфона оборудованы стереофоническими динамиками и имеют защиту от воды класса IP53. Они поступили в продажу в середины весны прошлого года с предустановленным программным обеспечением MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. До выходных все три модели работали на MIUI 12.5 Enhanced Edition.

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Сейчас Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro получили глобальную MIUI 13 на базе ОС Android 12. Обновление доступно в рамках программы Mi Pilot. Массовое распространение новой версии программного обеспечения стартует на этой неделе.