Результат слабый, но, скорее всего, тестировали прототип.

Компания Xiaomi ещё не представила глобальную версию смартфона Xiaomi 12, но уже готовится к презентации. Модель с международной версией программного обеспечения был протестирован в бенчмарке Geekbench 5 и удивил результатом в плохом смысле этого слова.

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Флагман дебютировал в Китае за три дня до конца прошлого года. Там компания оценила новинку в 580-690 долларов в зависимости от объёмов оперативной и постоянной памяти. В Европе стоимость ожидается на уровне 800 евро (960 долларов).

Xiaomi 12 в Geekbench 5 замечен с операционной системой Android 12 и 8 ГБ оперативной памяти. Результат весьма скромный – 711 баллов в тесте одного ядра и 2834 балла в тесте всех ядер. Для сравнения, другие смартфоны на Snapdragon 8 Gen1 набирают в среднем 1200 пунктов и 3800 пунктов соответственно. Низкий результат может быть связан с тем, что тестировали прототип флагмана. О том, что речь идёт о глобальной версии говорит модельный номер 2201123G, а точнее последний символ.

Xiaomi 12 несёт на борту основную камеру разрешением 50 МП + 13 МП + 5 МП. Она поддерживает съёмку видео в 4K UHD и 8K UHD с HDR10+ и HDR соответственно. Новинка получила 6,28-дюймовую панель формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и Dolby Vision.

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Во флагмане установлен аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Подзарядка беспроводным путём имеет мощность 50 Вт. Также отметим стереодинамики, оптический сенсор для сканирования отпечатка пальца, расположенный под дисплеем, 32-мегапиксельный фронтальный модуль и прошивку MIUI 13.