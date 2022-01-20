Презентация MIUI 13 ожидается 26 января.

Китайская компания Xiaomi скоро выпустит стабильную версию программного обеспечения MIUI 13 за пределами Поднебесной. Актуальная ревизия прошивка станет доступна почти для двух с половиной десятков смартфонов, включая дюжину моделей Redmi и два телефона POCO.

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Анонс глобальной MIUI 13 ожидается 26 января 2022 года. Но официально компания ещё не подтвердила дату. Однако, всё идёт именно к этому. Xiaomi опубликовала дату премьеры семейства Redmi Note 11 для международного рынка и тизер MIUI 13. Оба постера выполнены в идентичном стиле. В связи с этим можно предположить, что прошивка выйдет в тот же день.

Модификации Xiaomi Redmi Note 11 с NFC и без, а также Redmi Note 11S и Redmi Note 11 Pro 4G / 5G получат новую ревизию программного обеспечения сразу из коробки. Причём для них она будет основана на базе операционной системы Android 11.

А вот более старые модели серии обзаведутся обновлением с Android 12 в основе. Речь о Redmi Note 10 / 10 JE, Redmi Note 10 Pro / Pro Max и Redmi Note 8 прошлого года выпуска. При этом линейку девятого поколения компания пока что игнорирует.

Что касается смартфонов бренда POCO, мы на днях писали о POCO F3 и POCO X3 Pro. Они тоже будут обновлены до MIUI 13 с двенадцатой ревизией «зелёного робота». С тех пор не появлялось информации о планах китайской компании по выпуску апдейта для других моделей бренда.

Ещё одиннадцать устройств брендов Xiaomi и Mi получат глобальную сборку MIUI 13 с операционной системой Android 12. В первую очередь отметим прошлое поколение флагманов, анонсированное в минувшем году. В него входят Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11X Pro и Xiaomi 11T Pro. Все они несут на борту топовую однокристальную систему Snapdragon 888, выполненную по нормам 5-нанометровой технологии.

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Из субфлагманов в список попали Xiaomi Mi 11X на Snapdragon 870 и Xiaomi 11T на Dimensity 1200 Max. Кроме того, в очередь на получение глобальной версии прошивки MIUI 13 с операционной системой Android 12 в первых рядах стоят Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G и Xiaomi 11 Lite NE 5G (он же Lite 5G NE).