Они появились в базе данных Федеральной службы по аккредитации

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В базе данных Федеральной службы по аккредитации были зарегистрированы два смартфона компании Honor, которые будут представлены в России в ближайшее время. Производитель начнёт продавать на российском рынке модели Honor Play 30 Plus и Honor X30i, которые в Китае дебютировали во второй половине минувшего года.

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Смартфон серии X был анонсирован в конце октября 2021 года. Он получил 90-герцевый дисплей IPS LCD формата Full HD+ диагональ 6,7 дюйма. Аппаратная платформа строится вокруг мобильного процессора Dimensity 810, выполненного по нормам 6-нанометровой технологии.

Honor X30i обзавёлся основной камерой разрешением 48 МП + 2 МП + 2 МП, и 8-мегапиксельной фронталкой. На борту также есть стереофонические динамики, аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч, до 8 ГБ оперативной памяти и накопитель максимальной вместимостью 256 ГБ.

В Honor Play 30 Plus тоже установлена панель IPS LCD с частотой развёртки 90 Гц. При этом диагональ увеличена почти на полдюйма, но разрешение снижено до HD+. В основной камере установлены модули на 13 МП и 2 МП, а фронталка получила 5-мегапиксельный оптический модуль.

Как вы поняли, это более скромная модель. Она оборудована 7-нанометровым мобильным процессором с 4-8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ вне зависимости от модификации. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч.

Оба смартфона оборудованы боковым сканером отпечатков пальцев, поддерживают 22,5-ваттную быструю зарядку и работают на базе операционной системы Android 11 с прошивкой Magic UI 5.0. В Китае устройства продаются без NFC. Не исключено, что в России появятся версии с NFC. Сервисы Google будут присутствовать из коробки в любом случае.

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Honor Play 30 Plus стоит от 180 долларов до 240 долларов в зависимости от комплектации. За Honor X30i нужно заплатить минимум 220 долларов. Топовая версия оценена в 300 долларов. Сколько они будут стоить в России, пока что неизвестно. Дата анонса смартфонов в настоящее время тоже не уточняется.