Компания OPPO до конца первого квартала текущего года представит флагманский смартфон Find X5 Pro, который часть технических характеристик позаимствует у представленного на прошлой неделе OnePlus 10 Pro. В Сети появились параметры и первые реальные фотографии грядущей новинки.
реклама
OPPO Find X5 Pro будет оборудован флагманской 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1, дополненной 12 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. При этом пользователи смогут добавить ещё 3 ГБ виртуальной ОЗУ, используя пространство внутреннего хранилища. К слову, в максимальной конфигурации вместимость встроенного флеш-накопителя составит 512 ГБ.
Флагман получит собственный процессор обработки изображений MariSilicon. Это 6-нанометровый нейронный блок, который имеет производительность 18 трлн TOPS и даёт возможность снимать с 20-битным динамическим диапазоном в 120 дБ. Ассистировать ему будет алгоритм, разработанный специалистами Hasselblad, который используется в OnePlus 10 Pro.
Разрешение основной камеры составит 50 МП + 50 МП + 13 МП. Главный модуль получит датчик изображения Sony IMX766 и систему оптической стабилизации изображения. 13-мегапиксельный сенсор ляжет в состав телеобъектива. Камера для селфи сможет похвастаться 32-мегапиксельной матрицей Sony IMX709.
OPPO Find X5 Pro будет оснащаться 6,8-дюймовой панель LTPO 2.0 производства компании Samsung. Матрица AMOLED E5 будет иметь разрешение WQHD+ и небольшое отверстие под упомянутую абзацем выше фронтальную камеру. В дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев Goodix G7.
Как и OnePlus 10 Pro, грядущая модель обзаведётся поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Продаваться флагман следующего поколения будет с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной фирменной надстройкой ColorOS 12.
Заметим, что прошивка ColorOS вскоре будет доступна для всех смартфонов компании OnePlus. Сейчас эта версия программного обеспечения заменяет собой оболочку HydrogenOS в Китае. С весны и глобальные версии телефонов будут получать ColorOS вместо OxygenOS.