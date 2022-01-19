Есть много сходств с OnePlus 10 Pro.

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Компания OPPO до конца первого квартала текущего года представит флагманский смартфон Find X5 Pro, который часть технических характеристик позаимствует у представленного на прошлой неделе OnePlus 10 Pro. В Сети появились параметры и первые реальные фотографии грядущей новинки.

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OPPO Find X5 Pro будет оборудован флагманской 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1, дополненной 12 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. При этом пользователи смогут добавить ещё 3 ГБ виртуальной ОЗУ, используя пространство внутреннего хранилища. К слову, в максимальной конфигурации вместимость встроенного флеш-накопителя составит 512 ГБ.

Флагман получит собственный процессор обработки изображений MariSilicon. Это 6-нанометровый нейронный блок, который имеет производительность 18 трлн TOPS и даёт возможность снимать с 20-битным динамическим диапазоном в 120 дБ. Ассистировать ему будет алгоритм, разработанный специалистами Hasselblad, который используется в OnePlus 10 Pro.

Разрешение основной камеры составит 50 МП + 50 МП + 13 МП. Главный модуль получит датчик изображения Sony IMX766 и систему оптической стабилизации изображения. 13-мегапиксельный сенсор ляжет в состав телеобъектива. Камера для селфи сможет похвастаться 32-мегапиксельной матрицей Sony IMX709.

OPPO Find X5 Pro будет оснащаться 6,8-дюймовой панель LTPO 2.0 производства компании Samsung. Матрица AMOLED E5 будет иметь разрешение WQHD+ и небольшое отверстие под упомянутую абзацем выше фронтальную камеру. В дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев Goodix G7.

Как и OnePlus 10 Pro, грядущая модель обзаведётся поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Продаваться флагман следующего поколения будет с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной фирменной надстройкой ColorOS 12.

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Заметим, что прошивка ColorOS вскоре будет доступна для всех смартфонов компании OnePlus. Сейчас эта версия программного обеспечения заменяет собой оболочку HydrogenOS в Китае. С весны и глобальные версии телефонов будут получать ColorOS вместо OxygenOS.