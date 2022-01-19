Компания прекратила поддержку.

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Три смартфона Xiaomi пострадали от последнего обновления операционной системы Android 11 и прошивки MIUI 12. Две модели продаются под брендом Redmi. Обычно в таких ситуациях компания спустя несколько недель выпускает апдейт, устраняя все проблемы. Но в данном случае производитель выпустил финальное обновление и прекратил поддержку смартфонов.

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Пострадали глобальные версии Xiaomi Mi 9T, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Им вышел апдейт программного обеспечения MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Пользователи сообщают о «сотнях багов», которые появились после обновления прошивки.

Часть проблем касается так называемых «пузырьков сообщений». Во-первых, они перестали работать в чатах. Во-вторых, их нельзя настроить. Также пользователи сообщают о падении частоты кадров в играх до 25 FPS, задержке при открытии и закрытии программ, отсутствии эффекта размытия в меню последних запущенных приложений, плохой оптимизации системы жестового управления.

На этом проблемы финального обновления MIUI 12 не заканчиваются. После апдейта в Xiaomi Mi 9T, Redmi K20 и Redmi K20 Pro нельзя поменять рингтон и перетаскивать плавающие окна, а клавиатура в чатах перекрывает собой сообщения.

Напомним, что все три модели были анонсированы в 2019 году и поступили на рынок с операционной системой Android 9.0, дополненной оболочкой MIUI 10. Как вы поняли, за два года компания выпустила два крупных апдейта ОС и прошивки на глобальном рынке.

Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 – один и тот же смартфон. Первая модель продаётся в Европе, вторая – в странах Азии. Для обеих доступна глобальная прошивка. Они оборудованы процессором Snapdragon 730, OLED-дисплеем формата FHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Телефоны поддерживают быструю зарядку мощностью 18 Вт и имеют аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 48 МП + 13 МП + 8 МП, а главной фишкой является выдвижная 20-мегапиксельная фронталка.

Redmi K20 Pro имеет несколько ключевых отличий. Во-первых, вместо среднеуровневого процессора Snapdragon 730 используется на тот момент топовая 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 855. Во-вторых, мощность быстрой зарядки выросла до 27 Вт. В-третьих, появилась поддержка 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS.

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Заметим, что Redmi K20 Pro в Европе продаётся как Xiaomi Mi 9T. И что интересно, европейский вариант модели получил программное обеспечение MIUI 12.5 с операционной системой Android 11.