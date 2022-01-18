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В России представлен ультра-бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03 с 48-МП камерой и АКБ на 5000 мА*ч
Цена стартует с 10 490 рублей.
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Южнокорейская компания Samsung привезла в Россию один из своих самых доступных смартфонов. Новинка называется Samsung Galaxy A03. Она представляет ультра-бюджетный сегмент, дебютировав на мировой арене в конце ноября минувшего года. На российском рынке телефон появился спустя примерно два месяца после анонса.

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Модель оборудована 6,5-дюймовым дисплеем на базе матрицы PLS IPS. Экран имеет каплевидный вырез с 5-мегапиксельной фронтальной камерой и разрешение HD+ или 720 x 1600 пикселей. Все внутренности умещены в корпус из пластика с габаритными размерами 164,2 x 75,9 x 9,1 мм.

Сердцем Samsung Galaxy A03 стала однокристальная система с восьмью ядрами, пиковая частота которых составила 1,6 ГГц. Модель процессора не уточняется, но речь идёт о мобильной платформе производства компании Unisoc. Она трудится в тандеме с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Вместимость встроенного флеш-модуля составила 32 ГБ или 64 ГБ соответственно.

Новинка входит в список самых доступных смартфонов с 48-мегапиксельной основной камерой. На тыльной стороне модели также расположился 2-мегапиксельный датчик изображения, который используется для анализа глубины резкости и размытия заднего фона в портретном режиме. Само собой, нет ни поддержки 4K, ни фазовой автофокусировки, ни оптической стабилизации, хотя Samsung планирует активно внедрять OIS в недорогие телефоны Galaxy A.

Samsung Galaxy A03 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч без быстрой зарядки. В арсенале смартфона есть порт micro-USB 2.0, Wi-Fi без поддержки 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и слот для карты памяти формата microSD. Также предусмотрен разъём 3,5 мм для подключения проводных наушников. Сканер отпечатков пальцев и чип Near Field Communication отсутствуют.

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Купить новинку можно в синей, чёрной и красной расцветках корпуса. Базовую версию Samsung Galaxy A03 южнокорейская компания оценила в 10 490 рублей. Стоимость топового варианта составила 11 990 рублей. Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 11, дополненной программным обеспечением One UI Core.

#samsung
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