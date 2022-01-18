Актуальная сборка софта стала доступна для семейства OnePlus 8.

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Китайская компания OnePlus начала переводить топовые смартфоны 2020 года выпуска на программное обеспечение ColorOS. Прошивка построена на базе операционной системы Android 12. На днях стартовала программа бета-тестирования, в рамках которой актуальная сборка софта стала доступна для OnePlus 8, OnePlus 8T и OnePlus 8 Pro.

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Стандартное издание вместе с версией Pro вышли весной 2020 года, в то время как версия с индексом T появилась на рынке в середине осени. При этом все три смартфона оборудованы на тот момент флагманской однокристальной системой Snapdragon 865, выполненной по нормам 7-нанометровой технологии.

OnePlus 8 Pro обзавёлся 6,78-дюймовым дисплеем формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Корпус смартфона имеет защиту от воды и пыли класса IP68. В основной камере установлены модули разрешением 48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП. Фишкой 5-мегапиксельного датчика изображения стало то, что он может «видеть» через тонкие предметы. Но эту функцию компания в некоторых регионах отключила.

Старшая модель может похвастаться аккумуляторной батареей ёмкостью 4510 мА*ч с 30-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной подзарядкой. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Также отметим стереодинамики и NFC.

В обычном OnePlus 8 установлен простой FHD+ дисплей с частотой развёртки 90 Гц. Диагональ панели уменьшена до 6,55 дюйма. В основной камере установлены модули на 48 МП, 16 МП и 2 МП. Батарея лишилась беспроводной зарядки, а ёмкость уменьшилась до 4300 мА*ч. Защита IP68 есть только в модификации для американского рынка.

OnePlus 8T от стандартного издания отличается не сильно. Во-первых, ёмкость встроенного аккумулятора выросла до 4500 мА*ч. Во-вторых, мощность быстрой проводной зарядки составила 65 Вт. В-третьих, в основной камере появился сенсор для размытия фона. В-четвёртых, частота обновления изображения выросла до 120 Гц. Кроме того, площадка основной камеры переместилась с центра в левый верхний угол тыльной стороны, прибавив в размерах.

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OnePlus 8 с версией Pro поступили в продажу с предустановленной оболочкой OxygenOS 10 / HydrogenOS 10 на базе операционной системой Android 10. Прошивка ColorOS 13 с Android 13 в следующем году станет последним крупным обновлением для смартфонов. OnePlus 8T появился на рынке с Android 11 и OxygenOS 11 / HydrogenOS 11, то есть свой жизненный цикл он закончит на год позже, получив законные три крупных апдейта программного обеспечения.