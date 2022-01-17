Но только с вероятностью лишь 2%.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Дефицит и высокие цены – первое, что приходит на ум, когда речь заходит о графических ускорителях последних поколений. Некоторые ритейлеры время от времени радуют пользователей специальными распродажами, когда небольшая партия видеокарт бывает доступна по рекомендованной производителем цене.

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Один из японских ритейлеров пошёл другим путём – он устраивает лотерею, предлагая пользователям купить «глухую коробку» с шансом получить ускоритель GeForce RTX 3090. Естественно, шанс получить топовую модель NVIDIA совсем мизерный.

Стоимость такой коробки составляет 125 долларов. Ритейлер признаёт, что шансы получить за такие деньги флагманскую видеокарту небольшие. Если точнее – всего лишь 2%. Вероятность, что в так называемой «глухой коробке» появится одна из карт линеек GeForce RTX 20 или Radeon RX 5000 составляет 4%.

Получить ускоритель GeForce RTX 10 и Radeon RX 500 можно с шансом 8%. Ещё 16% – вероятность того, что в коробке окажется ускоритель GeForce RTX 900 или Radeon RX300. В сумме мы получаем только 30%. Остальные 70% – это шанс купить за 125 долларов некий «другой графический адаптер». О каких именно моделях идёт речь, японский ритейлер, к сожалению, не сообщает.

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Представители магазина отмечают, что любая карта стоит потраченных на неё 125 долларов. В то же время вернуть или обменять её после покупки у клиентов не получится.