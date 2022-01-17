Он выйдет в третьем квартале года.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Американский бренд Motorola работает над новым флагманским смартфоном. Он получит разогнанную версию операционной системы Snapdragon 8 Gen1, которая будет называться Snapdragon 8 Gen2. Модель проходит под кодовым названием Motorola Frontier.

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Однокристальная система Snapdragon 8 Gen2, как и будет Snapdragon 8 Gen1, тоже будет выполняться по нормам 4-нанометровой технологии. Насколько будут повышены частоты – не уточняется. Возможно, Prime-ядро будет трудиться на частоте 3,2 ГГц, как в Snapdragon 870, что до сих пор является рекордом.

Motorola Frontier получит 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Вместимость встроенного флеш-накопителя стандарта UFS 3.1 составит 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации. На борту грядущей новинки мы увидим аккумуляторную батарею с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Мощность составит 125 Вт и 50 Вт соответственно. Ёмкость встроенного аккумулятора пока что не уточняется. Заметим, что 125-Вт может стать рекордной быстрой зарядкой проводным путём. Но Xiaomi и OPPO на 2022 года готовят смартфоны с подзарядкой мощностью 200 Вт.

Motorola Frontier будет одним из первых телефонов мире с 200-мегапиксельной основной камере. На тыльной стороне флагмана мы увидим 50-мегапиксельный и 12-мегапиксельный датчик изображения в ультра-широкоугольном модуле и телеобъективе соответственно. Разрешение фронтальной камеры составит 60 МП, как в Motorola Edge X30, он же Edge 30 Pro для глобального рынка (и России включительно)

Грядущая новинка получит 6,67-дюймовую панель на органических светодиодах с пластиковой подложкой. Разрешение пока что не уточняется, но скорее всего речь идёт о WQHD+. Напомним, что матрицы P-OLED часто в своих смартфонах использовала южнокорейская компания LG.

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Презентация Motorola Frontier состоится в третьем квартале нынешнего года. Стоимость смартфона пока что не уточняется. Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12 в составе программного обеспечение MYOS 3.0 или 4.0.