Топовая версия обойдётся в 475 евро.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Realme готовится вывести на европейский рынок не только дуэт флагманского семейства Realme GT 2. В планах производителя из Поднебесной представить в Европе несколько более доступных моделей. Одной из них станет Realme 9 Pro. На просторах всемирной паутины уже опубликованы некоторые технические характеристики и европейские цены будущего телефона.

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Смартфон будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 695. Однокристальная система поддерживает сотовые сети пятого поколения и будет трудиться в тандеме с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Вне зависимости от модификации в арсенал модели войдёт постоянное запоминающее устройство ёмкостью 128 ГБ.

Realme 9 Pro получит тройную основную камеру. Она точно останется без телеобъектива. На оптическую стабилизацию изображения тоже можно не надеяться. Разрешение стандартного модуля составит 64 МП, а ультра-широкоугольного – 8 МП. Также камера получит 2-мегапиксельный датчик изображения либо для макросъёмки, либо для размытия фона в портретном режиме.

Грядущая модель обзаведётся дисплеем на органических светодиодах. Разрешение AMOLED матрицы составит 1080 точек по меньшей стороне, а размер – 6,59 дюйма по диагонали. Экран сможет похвастаться поддержкой повышенной частоты изображения (120 Гц или 90 Гц).

Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составит 5000 мА*ч. Он получит поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Будущая новинка появится в продаже с предустановленной прошивкой Realme UI 3.0 сразу на базе операционной системы Android 12. Прочие параметры включают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, защиту от брызг, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, адаптер Bluetooth 5.2 и чип NFC. О наличии стереофонических динамиков пока что информации нет.

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Стоимость смартфона в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составит в Европе 425 евро. За вариант с 8 ГБ ОЗУ придётся доплатить ещё порядка 50 евро. Отметим, что за такие деньги в регионе продаётся Xiaomi 11T на Dimensity 1200 Max со 108-мегапкисельной основной камерой.