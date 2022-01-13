Смартфон стоил более 900 долларов.

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В прошлом году компания Balmuda, японский производитель тостеров, представил «компактный смартфон премиум-класса». Новинка называется Balmuda Phone. Её анонсировали 16 ноября 2021 года. На следующий день модель стала доступна для предварительного заказа. Продажи смартфона стартовали через десять дней после презентации, но уже завершились.

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Ноябрьская новинка оборудована 4,9-дюймовой матрицей формата Full HD с пропорциями 16 к 9, которые ещё четыре года назад были стандартом. Дисплей имеет широкие экранные рамки, но фронтальная 8-мегапиксельная камера расположилась в отверстии, а не в верхнем отступе.

Balmuda Phone заключён в корпус с габаритными размерами 123 x 69,13 x 13,7 мм при весе 138 граммов и имеет защиту от воды класса IPX4. Под капотом смартфона установлен 7-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 765 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

На борту ноябрьской новинки есть аккумулятор ёмкостью 2500 мА*ч, который может похвастаться быстрой зарядкой по стандарту USB Power Delivery 3.0. Беспроводная подзарядка тоже имеется. Также отметим поддержку технологии Near Field Communication, USB-C и 48-мегапиксельную основную камеру.

Balmuda Phone оценили в 920 долларов. Смартфон поступил в продажу с предустановленным программным обеспечением Balmuda, в основе которого лежит операционная система Android 11. Продавалась модель недолго. Новинка получила много отрицательных отзывов со стороны прессы и пользователей.

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Кроме того, она отвечает не всем отраслевым стандартам, которые были приняты в Стране восходящего Солнца. В связи с этим японская компания приняла решение прекратить продажи Balmuda Phone и снять смартфон с производства.