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Xiaomi Redmi K50 получит Snapdragon 870, а Gaming Edition – Snapdragon 8 Gen1
Обе модели получат MIUI 13 на Android 12.
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Китайская компания Xiaomi готовит к анонсу смартфоны серии Redmi K нового поколения. В планах производителя представить четыре модели. На днях на просторах всемирной паутины появились технические характеристики двух грядущих новинок: Xiaomi Redmi K50 и Redmi K50 Gaming Edition.

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Начнём с игровой модели. Она получит топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1, выполненную по нормам 4-нанометрового технологического процесса. В смартфоне будет использоваться 144-герцевый дисплей на органических светодиодах. При этом разрешение и диагональ пока что не уточняется.

Разрешение основной камеры составит 64 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП. Судя по всему, в смартфоне будет установлен полноценный телеобъектив (8 МП или 13 МП) с оптическим зумом. По слухам, Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition появится в конфигурации со 108-мегапиксельной основной камерой.

Прочие параметры включают механические триггеры на правом торце, боковой биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца и стереофонические динамики JBL. Система охлаждения сможет похвастаться двумя испарительными камерами.

Что касается обычного Xiaomi Redmi K50, он будет работать под управлением мобильного процессора Snapdragon 870. Это 7-нанометровая однокристальная система используется в прошлогоднем Xiaomi Redmi K40. О стандартном издании известно меньше. Помимо мобильного процессора смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти в одной из конфигураций. Версия с 12 ГБ ОЗУ прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5, набрав 963 пункта и 3123 пункта в тестах Single-Core и Multi-Core соответственно.

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Оба смартфона будут работать под управлением операционной системы Android 12, дополненной оболочкой MIUI 13. Презентация моделей семейства Xiaomi Redmi K50 ожидается в феврале 2022 года.

#xiaomi
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