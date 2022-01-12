Смартфон представят 8 февраля.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Южнокорейская компания Samsung на прошлой неделе анонсировала смартфон Galaxy S21 FE, а уже менее чем через месяц она представит флагманские модели нового поколения во главе с Samsung Galaxy S22 Ultra. Цены уже появились в Сети.

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Для начала напомним, что Samsung Galaxy S21 Ultra в январе 2021 года появился в продаже в Европе в модификациях с 12/16 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128-512 ГБ. Вариант со 128 ГБ и 256 ГБ хранилища южнокорейская компания оценила в 1 249 евро и 1 299 евро соответственно. Стоимость конфигурации с постоянным запоминающим устройством ёмкостью 512 ГБ составила 1 329 евро.

Модель нового поколения в базе будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти, и это очень странно. Вместимость хранилища при этом составит 128 ГБ. Заплатить за такой вариант смартфона придётся 1 300 евро, то есть на уровне продвинутой версии смартфона прошлого поколения.

Samsung Galaxy S22 Ultra с 256 ГБ энергонезависимой памяти будет комплектоваться 12 ГБ оперативки. Цена составит уже 1 430 евро. Наконец, топовая конфигурация с 512 ГБ ПЗУ тоже обзаведётся 12 ГБ оперативной памяти. За неё заплатить придётся 1 545 евро.

Напомним, что флагману следующего поколения обещают дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешение WQHD+, аккумулятор на 5000 мА*ч и поддержку стилуса. Samsung Galaxy S22 Ultra станет одним из немногих смартфонов 2022 года со 108-мегапиксельной основной камерой. Модель также получит два 10-мегапиксельных телеобъектива с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом без потери качества.

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Также отметим возвращение 45-ваттной зарядки по проводу, которая появилась в Samsung Galaxy S20 Ultra, но спустя год её компания заменила 25-ваттной подзарядкой. Презентация смартфонов семейства Samsung Galaxy S22 состоится 8 февраля 2022 года. Все три модели поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 12. Ранее были слухи о прошивке One UI 4.1, но они поутихли. Не исключено, что грядущие новинки получат оболочку One UI 4.0 из коробки.