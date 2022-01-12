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15 устройств Honor получат стабильную прошивку Magic UI 6.0 на Android 12 в 2022 году
13 смартфонов и 2 планшетных компьютера.
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Китайская компания Honor опубликовала официальный график обновления смартфонов и планшетных компьютеров. До конца сентября текущего года программное обеспечение Magic UI 6.0, вероятно, с операционной системой Android 12 станет доступно для 15 уже анонсированных устройств. Ожидается, что девайсы, которые появятся в будущем, сразу из коробки получат Magic UI 6.0.

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Первым смартфоном с предустановленной новой версией программного обеспечения станет сгибаемый флагман Honor Magic V. До конца марта обновление «по воздуху» получат только флагманы семейства Honor Magic 3. Оно включает в себя стандартную модель вместе с версиями Pro и Pro+ на базе 5-нанометровых однокристальных систем Snapdragon 888 и Snapdragon 888+.

Во втором квартале 2022 года только четыре смартфона китайской компании получат прошивку Magic UI 6.0. Речь о Honor 50 / 50 Pro и Honor 60 / 60 Pro. Все четыре устройства, как ни странно, работают на базе 6-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 778G.

На третий квартал нынешнего года производитель из Поднебесной запланировал обновление планшетных компьютеров Honor Tab V7 и Tab V7 Pro. Что до смартфонов, с июля по сентябрь компания намерена выпустить «по воздуху» оболочку Magic UI 6.0 для Honor V40 с версией Lite, Honor 50 SE, Honor X30 / X20 и Honor X30i.

Заметим, что новая версия программного обеспечения будет доступна исключительно телефонами и планшетным компьютерам, представленным с начала 2021 года, то есть после того, как бренд Honor был продан компанией Huawei.

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Помимо гаджетов, которые попали в официальный график распространения прошивки, в 2021 году китайский производитель представил ещё несколько устройств. В частности, смартфоны Honor X30 Max, Honor 50 Lite, Honor Play 30 Plus, Honor Play 5 Youth, Honor X20 SE, Honor Play 5T Pro, Honor Play 5 5G, Honor Play 4T Youth и Honor Play 20. Также в минувшем году были анонсированы планшеты Honor Tab 7 и Honor Tab X7. Когда они получат Magic UI 6.0 – неизвестно.

#honor
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