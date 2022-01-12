В топ-10 попало восемь моделей на Snapdragon 888.

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Разработчики AnTuTu опубликовали последний в январе 2021 года рейтинг производительности смартфонов с операционной системой Android. В него вошли топовые модели, которые официально продаются на международном рынке. В топ-10 вошли флагманы, прошедшие тесты на производительность с 1 декабря по 31 декабря минувшего года.

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В десятку попали исключительно смартфоны с однокристальной системой Qualcomm. Восемь из них несут на борту 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц. Ещё два флагмана получили 5-нм чипсет Snapdragon 888+ с увеличенной до 3 ГГц пиковой тактовой частотой процессорного ядра Cortex-X1.

Несмотря на более низкую частоту, лидером рейтинга стал игровой смартфон с однокристальным процессором Snapdragon 888+. Так, на первой строчке обосновался Nubia Red Magic 6 с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем ёмкостью 256 ГБ. Ему бенчмарк AnTuTu в среднем в тестах присудил 860 559 баллов.

Менее 5% уступил ещё один геймерский флагман, но уже с однокристальной системой Snapdragon 888+. Речь о модели ASUS ROG Phone 5s Pro с дополнительным дисплеем на тыльной стороне. Флагман с 18 ГБ оперативной памяти смог набрать 838 937 пунктов.

Ещё один игровой смартфон тайваньской компании обосновался на третьей строчке, замкнув топ-3. Речь на сей раз об ASUS ROG Phone 5 на Snapdragon 888. Средний результат модели на базе однокристальной системы Snapdragon 888 в спецификации с 16 ГБ оперативки составил 823 213 очков.

Далее идёт относительно доступный смартфон флагманского уровня Realme GT с 815 928 «попугаями» в активе. Он имеет под капотом 12 ГБ оперативной памяти. В спину ему дышит iQOO 7 с 8 ГБ ОЗУ. Модель набрала лишь на 514 баллов меньше. Оба смартфона оборудованы мобильным процессором Snapdragon 888. Отметим, что первая пятёрка вообще никак не изменилась в сравнении с ноябрьский рейтингом.

Второй и последний телефон со Snapdragon 888+ под капотом открыл вторую половину рейтинга. Motorola G200 с 8 ГБ оперативной памяти обосновался на шестой позиции, набрав 804 693 балла. Заметим, что это последний смартфон в топ-10, которому удалось набрать более 800 000 «попугаев».

Все остальные гаджеты в списке оборудованы однокристальной системой Snapdragon 888. Седьмая строчка осталась за OnePlus 9 Pro с 12 ГБ оперативной памяти. Средний результат в бенчмарке по итогам декабрьских тестах составил 797 839 баллов.

Стандартная модель обосновалась на предпоследней позиции. Обычный OnePlus 9 с 12 ГБ оперативки завершил 2021 год со средним результатом 787 905 «попугаев». Между двумя флагманами компании OnePlus расположился Sony Xperia 1 III 12 ГБ ОЗУ. Результат – 795 952 пункта.

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Замыкает десятку Xiaomi Mi 11i. Это первый смартфон китайской компании в топ-10. Ни Xiaomi Mi 11, ни Xiaomi Mi 11 Ultra, которые тоже оснащены однокристальным процессором Snapdragon 888, в декабрьский топ не вошли. Результат версии с 8 ГБ оперативной памяти составил 779 736 баллов.