Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Представлен бюджетник Meizu Blue Charm 10 с Flyme 9 lite стоимостью от $110
Альтернативное название смартфона – Meizu mBlu 10
анонсы и реклама
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Китайская компания Meizu обновила серию смартфонов Blue Charm, предыдущий представитель которой был анонсирован в 2018 году. Новинка называется Meizu Blue Charm 10. Альтернативное название смартфона – Meizu mBlu 10.

реклама

В 2022 году производитель из Поднебесной не планирует выпускать большого количества устройств. Весной в планах компании анонсировать флагманское семейство Meizu 19 на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Герой заметки же стал представителем ультра-бюджетного ценового сегмента.

Модель оборудована скромной однокристальной системой Tiger T310. Она получила одно ядро Cortex-A75, три Cortex-A53 с частотой 2 ГГц и 1,8 ГГц соответственно, а также графику PowerVR GE8300. Изделие изготовлено по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Однокристальный процессор выполнен по нормам 12-нанометровой технологии.

Мобильный чип в Meizu Blue Charm 10 трудится в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 64 ГБ или 128 ГБ. Аккумуляторная батарея в новинка осталась без поддержки быстрой зарядки и характеризуется ёмкостью 5000 мА*ч.

На лицевой стороне смартфона установлен 6,52-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей, что соответствует формату HD+. В основе экрана лежит жидкокристаллическая панель, выполненная по технологии IPS, без поддержки повышенной частотой обновления картинки.

В экране есть каплевидный вырез с фронтальной камерой на 8 МП. Она получила поддержку технологии распознавания лиц. Разблокировать Meizu Blue Charm 10 можно и более привычным для всех способом – с помощью сканера отпечатков пальцев. Он встроен в кнопку питания и располагается на правой грани корпуса.

Основная камера в новинке скромная, хотя может похвастаться 48-мегапиксельным датчиком изображения. Помимо него на тыльной стороне есть пара 2-мегапиксельных сенсором для размытия фона и макросъёмки. Производителем заявлена возможность записывать ролики в форматах FHD и HD с частотой кадров 30 FPS.

Смартфон оборудован контроллерами Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц и Bluetooth 4.2. Есть на борту GPS, выход для подключения наушников, инфракрасный излучатель и симметричный разъём USB-C. Габаритные размеры корпуса равны 164,5 x 76,5 x 9,3 мм. Весит модель 201 грамм.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Meizu Blue Charm 10 уже доступен для покупки. Новика предлагается пользователям в чёрном, зелёном и белом цветовых решениях с предустановленной операционной системой Android 11, которая дополняется оболочкой Flyme 9 Lite. Стоимость смартфона в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ составила 110 долларов. Версии с хранилищем ёмкостью 128 ГБ компания оценила в 125 долларов (4 ГБ ОЗУ) и 140 долларов (6 ГБ ОЗУ).

#meizu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен смартфон Meizu 18x Zen на Snapdragon 870 стоимостью $470
Meizu оштрафовали за рекламу в прошивке Flyme
Meizu выпустила TWS-наушники и спортивный браслет mBlu за $35
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
29
42 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
7
Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
12
Основатель Binance Чанпэн Чжао за 4 года заработал $93 млрд, но биржа всё ещё не имеет штаб-квартиры
14
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
405
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
30
Майнер рассказал о планах Виталика Бутерина и назвал условия перехода Эфира на Proof of Stake
19
Для Stardew Valley вышел менеджер модов
+
Флойд Мейвезер и Ким Кардашьян получили повестки в суд за участие в продвижении Ethereum Max
10
Ютубер запустил Witcher 3 в 8К c сотней графических модов и рейтрейсингом- Nextgen-графика уже здесь
15
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" обнаружил воду на поверхности Луны
7
Майнер собрал ферму на Radeon RX 6600 ХТ, получая $400 в месяц на добыче Toncoin
23
Цена на Ethereum устремилась вниз, вслед за ней и доходность майнинга
47
Дизайнер скандальной миссии «Ни слова по-русски» из Call of Duty Modern Warfare 2 объявил об уходе из Respawn
2
Horizon Forbidden West смогли запустить на взломанной PlayStation 4
1
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
14
EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
3
Стали известны цены смартфонов серии iPhone 14
6
Изучаем прирост скорости CPU Intel в играх за 2 года – Core i5-12400F vs Core i5-10400F от Bk
35
Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
31

Популярные статьи

Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
113
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
61
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
79
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
27
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
64
Какие файлы и настройки стоит сохранить перед переустановкой Windows 10 и Windows 11
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
63
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
6
7 полезных советов покупателю техники и электроники
31
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

Yuri Myakotin
13:59
Для многопортовых уже pcie 5 x32 нужно, соответственно под pcie6 x16 хватит. А внедряется на деле именно в этом сегменте - достаточно быстро, в датацентрах скорость сети лишней не бывает :) Особенно...
Анонсирован стандарт PCIe 6.0 со скоростью передачи данных до 256 ГБ/с
McEmpy
13:59
Ахахаха, смешно да)
Разрабатывается NFT игра, объединяющая в себе механику Hearthstone и визуал Pokémon и AXIE
lion77815
13:58
заначка кончилась ))
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
Шешенбек Тант-Оглы
13:58
Да никто их не покупает, менеджеры ситилинка сами эти цифры ставят, типа кто-то покупает, чтобы создать виртуальный ажиотаж
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
Vovantro
13:57
Не в Китайцах дело, а в заказах заказчиком материалов для производства.
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
omoikane
13:56
так там на PCIE5.0 400 и то только новинка, все это будет внедрятся годами :D
Анонсирован стандарт PCIe 6.0 со скоростью передачи данных до 256 ГБ/с
Inqizitor
13:56
Ну так и будут выкидывать ОЗУ через месяц. Для этого и делается.
UltraRAM может объединить оперативную и постоянную память для ускорения вычислений
Эдгар Кот
13:56
Про 3070 за 20к уже год говорят, как "вот вот" на авито уже будут карты. Скоро уже и второй год пройдет, а мы все там же) тут комментаторы обещали и летом и осенью и зимой видюх сотни на авито... что ...
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
omoikane
13:53
как тебе ботекс в мозг введут, там и по электроники санкции введут. А то она у тебя там заканчивается ;D
Анонсирован стандарт PCIe 6.0 со скоростью передачи данных до 256 ГБ/с
Никита Захаров
13:53
чего бы ему не справиться? хотя по мне шумноват бп - разница не большая между ними, но какая-то есть, оба бюджетники
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем