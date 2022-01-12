Альтернативное название смартфона – Meizu mBlu 10

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Китайская компания Meizu обновила серию смартфонов Blue Charm, предыдущий представитель которой был анонсирован в 2018 году. Новинка называется Meizu Blue Charm 10. Альтернативное название смартфона – Meizu mBlu 10.

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В 2022 году производитель из Поднебесной не планирует выпускать большого количества устройств. Весной в планах компании анонсировать флагманское семейство Meizu 19 на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Герой заметки же стал представителем ультра-бюджетного ценового сегмента.

Модель оборудована скромной однокристальной системой Tiger T310. Она получила одно ядро Cortex-A75, три Cortex-A53 с частотой 2 ГГц и 1,8 ГГц соответственно, а также графику PowerVR GE8300. Изделие изготовлено по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Однокристальный процессор выполнен по нормам 12-нанометровой технологии.

Мобильный чип в Meizu Blue Charm 10 трудится в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 64 ГБ или 128 ГБ. Аккумуляторная батарея в новинка осталась без поддержки быстрой зарядки и характеризуется ёмкостью 5000 мА*ч.

На лицевой стороне смартфона установлен 6,52-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей, что соответствует формату HD+. В основе экрана лежит жидкокристаллическая панель, выполненная по технологии IPS, без поддержки повышенной частотой обновления картинки.

В экране есть каплевидный вырез с фронтальной камерой на 8 МП. Она получила поддержку технологии распознавания лиц. Разблокировать Meizu Blue Charm 10 можно и более привычным для всех способом – с помощью сканера отпечатков пальцев. Он встроен в кнопку питания и располагается на правой грани корпуса.

Основная камера в новинке скромная, хотя может похвастаться 48-мегапиксельным датчиком изображения. Помимо него на тыльной стороне есть пара 2-мегапиксельных сенсором для размытия фона и макросъёмки. Производителем заявлена возможность записывать ролики в форматах FHD и HD с частотой кадров 30 FPS.

Смартфон оборудован контроллерами Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц и Bluetooth 4.2. Есть на борту GPS, выход для подключения наушников, инфракрасный излучатель и симметричный разъём USB-C. Габаритные размеры корпуса равны 164,5 x 76,5 x 9,3 мм. Весит модель 201 грамм.

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Meizu Blue Charm 10 уже доступен для покупки. Новика предлагается пользователям в чёрном, зелёном и белом цветовых решениях с предустановленной операционной системой Android 11, которая дополняется оболочкой Flyme 9 Lite. Стоимость смартфона в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ составила 110 долларов. Версии с хранилищем ёмкостью 128 ГБ компания оценила в 125 долларов (4 ГБ ОЗУ) и 140 долларов (6 ГБ ОЗУ).