Пока он живёт только в патентах.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Xiaomi во второй половине 2019 года анонсировала уникальный смартфон Mi MIX ALPHA. Его главной особенностью стал опоясывающий дисплей. Сейчас над таким устройством работает и бренд Motorola, который уже несколько лет принадлежит Lenovo.

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Motorola оформила патент на гаджет, «завёрнутый» в дисплей на органических светодиодах. Панель с лицевой стороны переходи на правый и левый торцы, а затем следует на заднюю часть. На основе патентных изображений были созданы рендеры смартфона. Что интересно, на них не изобразили тыльную сторону модели.

Как бы там ни было, спереди мы можем видеть небольшой вырез под фронтальную камеру. Смартфон останется без физических клавиш управления громкостью. Вместо них будут предусмотрены сенсорные кнопки, как в Huawei Mate 30 Pro, который был представлен более двух лет назад.

Модель Motorola обзаведётся одной механической клавишей. Она будет использоваться для включения и выключения гаджета, расположившись на верхнем торце корпуса. Из прочего стоит отметить поддержку стилуса и набор дополнительных датчиков, которые определяют расположение смартфона в пространстве и подстраивают экран, когда пользователь достаёт телефон из кармана.

Что касается упомянутого ранее Xiaomi Mi MIX ALPHA (на изображении ниже), он получил топовый на момент презентации мобильный 7-нанометровый процессор Snapdragon 855+. Экран Flexible Super AMOLED имеет диагональ 7,92 дюйма и разрешение 2088 x 2250 точек. Также на борту были камера разрешением 108 МП + 20 МП + 12 МП и аккумулятор ёмкостью 4050 мА*ч с 40-ваттной зарядкой по проводу.

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Смартфон оценили в 2 800 долларов, но он так и не поступил в продажу. Модель посетила несколько стран, где на неё могли посмотреть пользователи вживую, но на этом всё закончилось. Хотя прототипы на AliExpress в Китае можно было купить за 10 000 долларов.