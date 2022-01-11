Первый полноценный складной флагман бренда.

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На просторах всемирной паутины появилась информация о складном смартфоне Motorola RAZR 3, который поступит на рынок в 2022 году. Модель заменит на рынке Motorola RAZR 5G 2020 года выпуска. Ожидается, что грядущая новинка будет продаваться в России официально.

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Смартфону обещают 4-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 8 Gen1. Два предыдущих смартфона серии оборудованы однокристальными процессорами серии Snapdragon 700. В модели нового поколения чипсет будет работать в паре с 6-12 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного флеш-накопителя в максимальной комплектации составит 512 ГБ.

Motorola RAZR 3 будет оборудован Full HD+ дисплеем на базе активной матрицы на органических светодиодах. Сгибаемая панель сможет похвастаться частотой обновления изображения 120 Гц. Диагональ экрана пока что не уточняется, но известно, что он получит небольшое отверстие под фронтальную камеру.

В состав смартфона войдут адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, чип с поддержкой Near Field Communication и дополнительный дисплей для вывода обновлений. Разрешение основной и фронтальной камер пока что не уточняется. В продажу Motorola RAZR третьего поколения поступит с предустановленной операционной системой Android 12.

Напомним, первый Motorola RAZR со сгибаемым дисплеем был представлен в конце осени 2019 года. Его оснастили однокристальной системой Snapdragon 710, 16-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельным фронтальным модулем и аккумулятором на 2510 мА*ч.

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В Motorola RAZR 5G, который вышел почти спустя год с момент анонса смартфона первого поколения, используется основная камера на 48 МП с оптической стабилизацией. Ёмкость встроенного аккумулятора увеличена до 2800 мА*ч, а аппаратная платформа строится вокруг мобильного чипсета Snapdragon 765G. Обе модели оборудованы 6,2-дюймовый складным экраном формата FHD+ и дополнительной матрицей G-OLED размером 2,7 дюйма по диагонали с разрешением 600 x 800 пикселей.