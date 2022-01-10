Шесть моделей оснащены Snapdragon 778G.

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Команда создателей программного обеспечения для оценки производительности смартфонов AnTuTu опубликовала десятку лучших умных телефонов на Android по итогам заключительного месяца 2021 года. В топ-10 попало только две модели не на мобильном процессоре Qualcomm. При этом из восьми устройств шесть оборудованы однокристальной системой Snapdragon 778G.

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Причём они заняли все шесть первых мест. При этом, по неизвестным причинам, из топ-10 выпала модель Xiaomi Mi 11 Lite 5G с процессором Snapdragon 780G. Там её заменил смартфона с идентичным названием, но на чипсете Snapdragon 778G. Результат составил 524 779 баллов. Занимает устройство вторую строчку.

Не стоит путать Xiaomi Mi 11 Lite на Snapdragon 778G с Xiaomi 11 Lite 5G NE с той же однокристальной системой под капотом. Версия New Edition, дебютировавшая в сентябре 2021 года, заняла третью позицию с 508 631 баллом в активе.

А лидером стал Realme GT Master. Он тоже оснащается 6-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 778G, но при этом набрал больше других. Так, модификации с 8 ГБ оперативной памяти бенчмарк AnTuTu присудил сразу 538 461 пункт.

На четвёртом месте обосновался Honor 50, который по совместительству является первым смартфоном в мире, оборудованным однокристальной системой Snapdragon 778G. В тестах на производительность, которые проводились с 1 по 31 декабря минувшего года, ему в среднем удавалось набрать 506 931 балл.

Следом за ним идёт дуэт моделей компании Samsung. С 500 413 «попугаями» в активе замыкает первую пятёрку Samsung Galaxy A52s, тогда как Galaxy M52 5G открывает вторую половину рейтинга. Он набрал 492 298 очков и стал первым смартфоном в десятке, которому не покорилась отметка 500 000 баллов.

OPPO Reno 6 5G – дебютная модель в топ-10, которая оснащается мобильным процессором не производства компании Qualcomm. Она получила 6-нанометровую однокристальную систему Dimensity 900, которая позволила набрать 433 447 баллов и занять скромное седьмое место.

Восьмая строчка осталась за Xiaomi Mi 10T Lite с 8-нанометровым чипсетом Snapdragon 750G. Он первым в топ-10 не смог набрать более 400 000 очков, остановившись на отметке 389 879 баллов. Одним местом ниже обосновался Realme 7 5G на 7-нанометровом процессоре Snapdragon 800U. Его результат составил 381 511 баллов.

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Наконец, замыкает десятку самых производительных телефонов среднего уровня конца 2021 года модель OPPO Reno 5 A. Её аппаратным базисом выступает старый 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Представленный в конце 2019 года чипсет выдал 377 723 балла в тесте на производительность.