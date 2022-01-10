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Компания Honor анонсировала свой дебютный смартфон на базе мобильного чипа Snapdragon 8 Gen1. Он стал и первой моделью производителя, оснащённой сгибаемым экраном, и первым складным решением в мире с топовой однокристальной системой Qualcomm.

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Новинка имеет габаритные размеры 160,4 x 141,1 x 6,7 мм в разложенном состоянии. При складывании высота уменьшается до 72,7 мм, но толщина вырастает до 14,3 мм. Весит модель 288 граммов или 293 грамма в зависимости от материала тыльной стороны – есть версии со стеклом и эко-кожей. Модель со стеклянным задником оказалась легче. Рамка изготовлена из алюминия.

Фронтальная сторона содержит большой дисплей. В Honor Magic V его диагональ составляет 7,9 дюйма. Панель Foldable OLED имеет частоту обновления 90 Гц, разрешение 1984 x 2272 точек, плотность пикселей 381ppi и соответствует стандарту HDR10+.

В сложенном состоянии можно пользоваться дополнительным дисплеем, который располагается на тыльной стороне корпуса. Он имеет диагональ 6,45 дюйма и соотношение сторон 21 к 9, как в смартфонах компании Sony. Прочие характеристики включают частоту обновления 120 Гц, разрешение FHD+, плотность точек 431 пиксель на дюйм и HDR10+.

В каждом экране есть по одному компактному отверстию круглой формы, где располагаются фронтальные камеры. Обе имеют разрешение 42 МП и могут снимать видео в формате 4K UHD, но только с частотой кадров 30 FPS. Для записи роликов на скорости 60 FPS нужно использовать основную камеру. Она получила три 50-мегапиксельных модуля, но умудрилась при этом остаться без телеобъектива. Оптической стабилизации изображения тоже нет. Эквивалентное фокусное расстояние составило 23 мм, 20 мм и 13 мм.

Что касается Snapdragon 8 Gen1, 4-нанометровая однокристальная система в Honor Magic V работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации. За автономность смартфона отвечает несъёмная аккумуляторная батарея, которая имеет ёмкость 4750 мА*ч. За счёт поддержки быстрой зарядки по проводу мощностью 65 Вт «заправить» АКБ с нуля до 50% можно за 15 минут.

Вместе со смартфоном дебютировало программное обеспечение Magic UI 6.0 на базе операционной системы Android 12. Прочие параметры новинки включают стереофонические динамики, Google Mobile Services, чип NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и USB-C. Сканер отпечатков пальцев установлен на правом торце корпуса.

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Honor Magic V поступит в продажу 18 января 2022 года в расцветках Burnt Orange, Titanium Silver и просто Black. Компания сама не знает, будет ли новинка продаваться на глобальном рынке. Стоимость смартфона в Китае составила 1 570 долларов и 1 725 долларов в зависимости от комплектации.