Смартфон был представлен в Индии.

И недели не прошло с момента анонса Samsung Galaxy S21 FE на выставке CES 2022, как южнокорейская компания представила новую версию смартфона. Модель называется так же и имеет идентичные технические характеристики за исключением мобильного процессора.

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Новый вариант Galaxy S21 FE оборудован не 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888, а мобильным процессором Exynos 2100, выполненной по той же технологии. Чип производства компании Samsung имеет пиковую частоту 2,9 ГГц против 2,84 ГГц и графику Mali-G78 MP14 вместо Adreno 660.

Смартфон дебютировал в Индии и будет продаваться в других странах Азии. Появится ли новинка в Европе, пока что не уточняется. Заметим, что до сих пор южнокорейская компания выпускала флагманские модели на процессорах Exynos только в Европе, но позапрошлогодний Samsung Galaxy S20 FE спустя более чем полгода после премьеры вышел в Европе со Snapdragon 865 вместо Exynos 990. Поэтому не исключено, что в будущем и модель нового поколения в Европе будет продаваться с однокристальной системой собственного производства Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE оборудован 120-герцевой матрицей Dynamic AMOLED последнего поколения, которая характеризуется диагональю 6,4 дюйма, разрешение FHD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. В отверстии обосновалась 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Новинка работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА*ч, которая поддерживает зарядку и по проводу, и беспроводным путём. Мощность составляет 25 Вт и 15 Вт соответственно. Есть в обойме стереодинамики, защита от воды класса IP68 и стекло Gorilla Glass последнего поколения, которое прикрывает собой дисплей.

Разрешение основной камеры составляет 12 МП + 12 МП + 8 МП. В её составе есть главный и ультра-широкоугольный модули, а также телеобъектив (8 МП) с 3-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией картинки. Записывать видеоматериалы флагман может в 4K UHD при 60 FPS. К слову, фронтальная камера в смартфоне тоже умеет снимать видеоролики с частотой кадров 60 FPS в формате 4K UHD.

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Samsung Galaxy S21 FE работает под управлением операционной системы Android 12, поверх которой установлена оболочка One UI 4.0. Стоимость модификации на базе мобильного процессора Exynos 2100 составила 675 долларов и 730 долларов в зависимости от вместимости встроенного накопителя. Для сравнения в США, Европе и России цены начинаются с отметок 699 долларов, 749 евро (850 долларов) и 59 990 рублей (800 долларов) соответственно.