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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Samsung Galaxy S21 FE уже доступен в России по подписке менее чем за 2 300 рублей в месяц
Рекомендованная цена стартует с 59 990 рублей.
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Представленный на прошлой неделе флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE уже доступен в России. В сравнении с моделью прошлого поколения стоимость новинки вне зависимости от модификации выросла на 10 000 рублей.

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Смартфон оборудован 8 ГБ ОЗУ, тогда как вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ или 256 ГБ. В официальной рознице за новинку придётся отдать 59 990 рублей или 66 990 рублей соответственно. Однако, в России флагман доступен по программе подписки Forward.

Срок действия составляет 12 месяцев или 24 месяца. Цена подписки на 24 месяца в случае с покупкой базовой модификации памяти – 2 291 рубль. В случае апгрейда на новый смартфон пользователю не нужно выплачивать остаточную стоимость Samsung Galaxy S21 FE (14 998 рублей). Кроме того, тарифный план включает замену экрана в течение первого года после покупки (9 990 рублей).

Напомним, что новинка оборудована 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888, которая имеет пиковую частоту 2,84 ГГц. Версия на Exynos 2100 всё же будет доступна, но исключительно в странах Азии. Ёмкость комплектной батареи в смартфоне составила 4500 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 15 Вт (беспроводная) и 25 Вт (проводная).

В Samsung Galaxy S21 FE используется 120-герцевый экран формата FHD+ размером 6,4 дюйма по диагонали. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а в небольшом круглом отверстии обосновалась фронтальная камера на 32 МП.

Новинка обладает стереофоническими динамиками и основной камерой с оптической стабилизацией, поддержкой съёмки видео в 4K UHD при 60 FPS и 3-кратным масштабированием без потери качества. Разрешение составляет 12 МП + 12 МП + 8 МП.

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Флагман стал первым смартфоном южнокорейской компании с предустановленным программным обеспечением One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. До него новая прошивка приходила только «по воздуху». Из остального стоит отметить защиту от воды класса IP68, NFC, стекло Gorilla Glass последнего поколения, которым прикрыт дисплей, алюминиевую рамку и пластиковую заднюю крышку.

#samsung
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