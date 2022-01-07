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Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности в 2021 году
Лидируют модели iQOO 7, Nubia Red Magic 6S Pro и vivo X70 Pro+.
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Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu поделилась рейтинга лучших флагманских смартфонов с точки зрения соотношения мощности и цены. На сайте бенчмарка появилось три списка моделей топового сегмента, разделённые по ценовым категориям.

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Первая – от 470 долларов до 630 долларов. Здесь первым стал смартфон iQOO 7, но модель iQOO 8 ненамного отстала и заняла лишь третью строчку. Между двумя флагманами суббренда компании vivo обосновался OnePlus 9RT, который готовится к презентации на глобальном рынке.

Данная категория включает десять смартфонов. В топ попало только два флагмана китайской компании Xiaomi. В шаге от тройки лидеров расположился Xiaomi Mi 11, а версия Pro замкнула список. Единственный флагман Samsung тут – Galaxy S21 5G на Snapdragon 888, который занял седьмую позицию. В рейтинг также попали OPPO Reno 6 Pro / Pro+, OnePlus 9 Pro и OPPO Reno 7 Pro.

Второй ценовой сегмент – 630-785 долларов. Что интересно, десятого смартфона разработчики AnTuTu не нашли, поэтому рейтинг включает только девять моделей во главе с Nubia Red Magic 6S Pro. Ещё один игровой девайс взял «серебро» – Xiaomi Black Shark 4S Pro. Замыкает топ-3 Xiaomi MIX 4.

На последних строчках оказались vivo X60 Pro и vivo X70 Pro. Кроме того, в топ-9 нашлось место для iQOO 8 Pro (4-я позиция), Honor Magic 3 (5-я позиция), ASUS ROG Phone 5s (6-я позиция) и OPPO Find X3 Pro (7-я позиция).

Наконец, третья категория включает смартфоны стоимостью свыше 785 долларов. Тут десятый девайс найти удалось. Им стал Huawei Mate 40 Pro+. Обычный Huawei Mate 40 Pro за счёт более низкой цены расположился шестью позициями выше.

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Лидирует же vivo X70 Pro+, но Honor Magic 3 Pro отстал не сильно. Замкнул тройку Xiaomi Mi 11 Ultra. В десятке также оказались Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy S21 Ultra на чипе Snapdragon 888, Honor Magic Pro+, Huawei P50 Pro и даже складной смартфон OPPO Find N.

#antutu
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