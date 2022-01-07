Южнокорейская компания Samsung в конце 2021 года резко нарастила темпы распространения программного обеспечения One UI 4.0 в Европе и США. Прошивка построена на базе операционной системы Android 12 и уже доступна почти для трёх десятков устройств производителя из Поднебесной.
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Подавляющее большинство девайсов, обзавёдшихся апдейтом программного обеспечения – смартфоны. Только две модели из 28 являются планшетными компьютерами. Это Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S+. Им уже доступна новая версия надстройки в Европе.
Из 26 смартфонов подавляющее большинство – модели флагманского уровня разных лет выпуска. В этот в список входят как телефоны 2021 года, так и устройства, представленные в 2019 году. Из относительно новых решений отметим прошлогоднее флагманское семейство Samsung Galaxy S21, которое включает в себя стандартное издание вместе с версиями Ultra и Plus. На днях к ними присоединился Samsung Galaxy S21 FE. Пока что это первый и единственный смартфон южнокорейской компании с прошивкой One UI 4.0 на базе Android 12 сразу из коробки.
Обновил производитель все флагманские смартфоны 2020 года. В их число входят Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra и всё семейство Samsung Galaxy S20, вместе с версией Fan Edition. Линейка включает модели Galaxy S20 / 20+, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE 4G / 5G.
Флагманы почти трёхлетней давности тоже в списке. Стабильная сборка программного обеспечения One UI 4.0 в Европе доступна для Samsung Galaxy S10 с 5G-модификацией, Galaxy S10+ и Galaxy S10e. Сюда же добавим Galaxy Note 10 / Note 10+.
Что касается сгибаемых смартфонов, пока без обновления остаётся только дебютный складной смартфон компании из Сувона. Это Samsung Galaxy Z Fold первого поколения. Модели второго и третьего поколений уже обновились, а вместе с ними One UI 4.0 получили все три итерации Galaxy Z Flip.
Постепенно компания начинает рассылку стабильной сборки прошивки для представителей среднего класса. Обновление «по воздуху» пришло на Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A72 и Galaxy A52. Причём распространение One UI 4.0 для двух последних моделей начинается в России.