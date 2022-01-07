Самые дешёвые модели появятся весной.

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В рамках Consumer Electronics Show 2022 компания Hisense представила несколько десятков телевизоров, которые поступят в продажу позже в этом году. Гвоздём презентации стала топовая модель стоимостью 3 199 долларов. Самая доступная новинка обойдётся в 199 долларов.

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Флагманские решения китайской компании разделены по сериям U9H, U8H, U7H и U6H. Первая линейка представлена только одной моделью – 75-дюймовой с дисплеем Mini LED формата 4K ULTRA HD. Экран поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц.

Телевизор получил Game Mode Pro, FreeSync и стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Новинка появится на рынке в середине нынешнего года по рекомендованной производителем цене (для США) 3 199 долларов.

Серии U8H и U7H представлены моделями на базе QLED-панелей. Поддержка частоты обновления изображения 120 Гц тоже имеется. Разрешение составляет 2160 точек по узкой стороне, что соответствует формату 4K UHD. Телевизоры обеих серий могут похвастаться поддержкой технологий Dolby Vision IQ и FreeSync, а также соответствуют стандарту HDR10+.

Линейка U8H предлагает панели диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов, а стоимость стартует с 1 099 долларов. Телевизоры серии U7H появятся на рынке по цене от 799 долларов и дополнительно предложат покупателям размер 85 дюймов. Продажи тоже начнутся летом 2022 года.

Меньше всего известно о линейке U6H. Тут нас ждут модели диагональю от 50 дюймов до 75 дюймов, оснащённые 60-герцевыми матрицами с поддержкой Dolby Vision. Больше информации о телевизорах нет. Цены и сроки старта продаж не уточняются.

Бюджетные решения будут выпущены в рамках трёх серий: A7H, A6H и A4H (A5H, вероятно, забыли). Первые две линейки предложат телевизоры с Google TV в размерах от 32 дюймов до 85 дюймов. Цены и сроки появления в продаже не указаны.

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В рамках линейки A4H компания Hisense будет продавать модели размером 32 дюйма, 40 дюймов и 43 дюйма с разрешением Full HD и операционной системой Android TV. Старт продаж запланирован на весну нынешнего года, а стоимость самого доступного телевизора составит 199 долларов.