Компания Xiaomi полным ходом продаёт флагманские смартфоны нового поколения. Серия, главным представителем которой является модель Xiaomi 12 Pro, установила новый рекорд, принеся производителю почти 300 млн долларов за 5 минут. Версия Pro уже прошла тест на прочность, где проявила себя не совсем однозначно.
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Смартфон падал на бетонную плиту, деревянную панель и мрамор. Испытание можно посмотреть на видео ниже. Сам тест начинается с 4 минут 30 секунд. После падения с метровой высоты в Xiaomi 12 Pro треснуло стекло. После падений с высоты 1,5 метра и 2 метра на стекле появились ещё более заметные царапины. Несмотря на повреждения, флагман нового поколения продолжил работать как ни в чём не бывало.
Флагманский смартфон оснастили стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Оно прикрывает как тыльную сторону, так и LTPO 2.0 экран AMOLED E5 производства компании Samsung. Что интересно, на тыльной стороне появилось больше трещин, чем на лицевой.
Напомним, Xiaomi 12 Pro обзавёлся аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч со 120-ваитной зарядкой по проводу и 4-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1. В Китае стоимость флагмана нового поколения стартует с отметки 740 долларов и достигает 900 долларов за топовую версию. Глобальная версия новинки ожидается в конце следующего месяца вместе с международной версией программного обеспечения MIUI 13 на базе операционной системы Android 12.