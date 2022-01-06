Смартфон получил много повреждений, но продолжил работать.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Xiaomi полным ходом продаёт флагманские смартфоны нового поколения. Серия, главным представителем которой является модель Xiaomi 12 Pro, установила новый рекорд, принеся производителю почти 300 млн долларов за 5 минут. Версия Pro уже прошла тест на прочность, где проявила себя не совсем однозначно.

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Смартфон падал на бетонную плиту, деревянную панель и мрамор. Испытание можно посмотреть на видео ниже. Сам тест начинается с 4 минут 30 секунд. После падения с метровой высоты в Xiaomi 12 Pro треснуло стекло. После падений с высоты 1,5 метра и 2 метра на стекле появились ещё более заметные царапины. Несмотря на повреждения, флагман нового поколения продолжил работать как ни в чём не бывало.

Флагманский смартфон оснастили стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Оно прикрывает как тыльную сторону, так и LTPO 2.0 экран AMOLED E5 производства компании Samsung. Что интересно, на тыльной стороне появилось больше трещин, чем на лицевой.

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Напомним, Xiaomi 12 Pro обзавёлся аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч со 120-ваитной зарядкой по проводу и 4-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1. В Китае стоимость флагмана нового поколения стартует с отметки 740 долларов и достигает 900 долларов за топовую версию. Глобальная версия новинки ожидается в конце следующего месяца вместе с международной версией программного обеспечения MIUI 13 на базе операционной системы Android 12.