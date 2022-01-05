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vivo V23 и V23 Pro – смартфоны, которые могут менять цвет на солнце
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Китайская компания vivo представила дуэт уникальных смартфоном серии V, которые могут на солнце менять окрас с золотистого на зелёный. Новинки называются vivo V23 и vivo V23 Pro. Между ними есть много общего, но и без отличий тоже не обошлось.

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Начнём из того, что оба смартфона получили стекло Fluorite AG Glass, которым оформлена тыльная сторона. Именно оно позволяет моделям менять цвет. За 30 секунд на солнце крышка становится зелёной. В тени цвет постепенно вновь возвращается к золотистому. Обе новинки также доступны в чёрной расцветке без эффекта хамелеона.

Сердцем vivo V23 стала 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 920 с пиковой частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G68 MC4. Версия Pro получила более производительный мобильный процессор Dimensity 1200 с максимальной частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G77 MC9. Этот чип тоже выполнен по нормам технологии 6 нм. Доступны новинки с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ соответственно.

Основная камера в vivo V23 Pro имеет разрешение 108 МП + 8 МП + 2 МП. Компания обошлась без оптической стабилизации изображения и телеобъектива. Для селфи используется сразу два блока – обычный на 50 МП и сверхширокоугольный на 8 МП. Они установлены в небольшом вырезе, как у iPhone 13. По части камер стандартное издание имеет лишь одно отличие – сенсор на 64 МП вместо 108 МП.

Экраны в новинках похожие, а разница заключается в защите и размере. Оба смартфона оснащаются панелью AMOLED с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и поддержкой HDR10+. Стандартная модель получила матрицу диагональю 6,44 дюйма со стеклом Schott Xensation Up. Варианту Pro досталось стекло Schott Xensation Alpha, которое обеспечивает защиту экрану диагональю 6,56 дюйма.

Подсистема питания представлена аккумулятором на 4200 мА*ч у vivo V23 и на 4300 мА*чу vivo V23 Pro. В обоих случаях предусмотрена 44-ваттная зарядка по проводу, которая позволяет зарядить батарею за полчаса до 68% и 63% соответственно. Также отметим встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 и операционную систему Android 12, дополненную оболочкой FuntouchOS 12.

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Стандартная модель появится на рынке 19 января, а версия Pro выйдет на шесть дней раньше. Стоимость vivo V23 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ составила 500 долларов. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ оценили в 470 долларов. За vivo V23 Pro в идентичных модификациях придётся заплатить 520 долларов и 590 долларов соответственно.

#vivo
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