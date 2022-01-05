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Названы самые мощные смартфоны конца 2021 года по версии AnTuTu
Всё ещё без Snapdragon 8 Gen1.
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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали десятку флагманских смартфонов, которые в тесте на производительность выдали лучший средний показатель в течение декабря 2021 года. В списке всё ещё нет ни одного смартфона, оснащённого однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1, хотя к концу минувшего месяца таких появилось сразу несколько.

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В топ-10 вошли исключительно модели на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888 или его разогнанной версии Snapdragon 888+. Причём некоторые смартфоны на обычном чипе оказались выше телефонов с ускоренной платформой.

Но первой четвёртки это не коснулось. Все флагманы, занявшие места с первого по четвёртое, оборудованы однокристальной системой Snapdragon 888+ с максимальной тактовой частотой 3 ГГц. Лидирует в рейтинге Xiaomi Black Shark 4S Pro, прошлогодний игровой смартфон. Модификация с 16 ГБ оперативной памяти набрала 874 702 балла.

В тройку попало ещё два игровых решения. На второй строчке расположился Nubia Red Magic 6S Pro, а третье место себе забрал iQOO 8 Pro. Обе модели оснащаются 12 ГБ оперативной памяти. Программное обеспечение в рамках теста на производительность присудило им 852 985 баллов и 845 580 баллов соответственно.

В шаге от топ-3 остановился vivo X70 Pro+. С 837 109 пунктами в активе один из лучших в мире камерофонов оказался только четвёртым. Замыкает топ-5 модель OPPO Find N, которая является самым дешёвым в мире смартфоном со складным дисплеем в форм-факторе книжки. Это также первая модель в рейтинге, которая получила Snapdragon 888. Результат составил 836 772 очка.

Вторую пятёрку открывает iQOO 8 с той же однокристальной системой на борту. В тестах на производительность в течение декабря 2021 года в среднем смартфону удавалось набрать 831 983 балла. Последняя модель в топ-10 c чипсетом Snapdragon 888+ выдала 831 905 «попугаев» и оказалась лишь на седьмой строчке. Речь об игровом флагмане ASUS ROG Phone 5s.

Последние три строчки забрали себе устройства с системой-на-кристалле Snapdragon 888. Выше всех располагается iQOO Neo 5S с 825 706 очками в активе, а замыкает десятку премиальный флагман OPPO Find X3 Pro с результатом 825 047 пунктов. Между ними обосновался новый смартфон Motorola Edge S30, который смог набрать 825 232 балла.

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Сейчас полным ходом идут продажи Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Motorola Edge X30 на Snapdragon 8 Gen1. Ждём, что по итогам января в рейтинге появится новый лидер. Не исключено, что в топ-10 уже не останется смартфонов со Snapdragon 888 под капотом. 

#antutu
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