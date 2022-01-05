На CES 2022 показали прототип.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Китайская компания TCL представила на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2022 массу новых продуктов. Из интересных в первую очередь стоит отметить сгибаемый смартфон TCL Flex V в форм-факторе Samsung Galaxy Z Flip.

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Увы, на CES 2022 в Лас-Вегас публике продемонстрировали исключительно прототип устройства, оснащённый 7-нанометровой платформой Snapdragon 765G. Эта однокристальная система компании Qualcomm дебютировала ещё два года назад в смартфоне Xiaomi Redmi K30 5G и стала первым чипом среднего уровня с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. К слову, чипсет долгое время был самым мощным решением среднего класса в мире.

Технические характеристики сгибаемого дисплей TCL Flex V компания не раскрывает. Известно лишь то, что матрица имеет соотношение сторон 22 к 9, а разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне. В экране есть отверстие для фронтальной камеры, которая построена на базе 44-мегапиксельного датчика изображения.

Сзади в TCL Flex V установлена вертикальная площадка, которая сочетает два модуля основной камеры и дополнительный дисплей. Характеристики второго экрана производитель тоже оставляет в секрете, но известно, что он будет использоваться для вывода уведомлений. В сложенном состоянии зазора почти не видео в отличие от Samsung Galaxy Z Flip 3.

Что касается основной камеры, в её состав войдёт пара оптических модулей: стандартный и сверхширокоугольный. Разрешение будет составлять 48 МП и 16 МП соответственно. При этом смартфон останется без телеобъектива и оптической стабилизации изображения.

На одной из фотографий видно, что прототип, который, к слову, проходит под кодовым названием «Проект Чикаго» работает на базе операционной системы Android 11. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составила 3545 мА*ч. Не исключено, что технические характеристики коммерческой версии будут отличаться от параметров показанного на CES 2022 прототипа.

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Полноценная презентация и старт продаж TCL Flex V ожидаются в 2022 году, но сроки пока что не уточняются. Зато китайская компания подчеркнула, что её продукт станет самым дешёвым на рынке телефонов, оборудованным сгибаемой панелью. Стоимость устройства будет начинаться с отметки 600 долларов. Сейчас такой моделью (из актуальных) является Samsung Galaxy Z Flip 3, цена которой составляет от 1 000 долларов.