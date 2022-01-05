Pixel 6 и Pixel 6 Pro остались без обновления.

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Американская компания Google вчера, 4 января 2022 года, запустила рассылку программного обеспечения под номером SQ1A.220105.002 с январским обновлением операционной системы Android 12. Апдейт стал доступен не для двенадцати, а только для десяти актуальных смартфонов серии Pixel. Без обновления остался дуэт последнего поколения.

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Установить новую сборку можно даже на модели 2018 года Pixel 3 и Pixel 3 XL, оснащённые 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845. Их преемники Pixel 4 и Pixel 4 XL с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855, выпущенные в 2019 году, тоже получили январское обновление операционной системы Android 12.

Свежий апдейт также стал доступен для Google Pixel 3a и Pixel 3a XL на Snapdragon 670. Их презентация состоялась весной 2019 года. В списке Google Pixel 4a на Snapdragon 730G, представленный в конце лета 2020 года, а также версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Она появилась на месяц позже варианта без 5G и несёт на борту мобильный чипсет Snapdragon 765G.

Кроме того, «корпорация добра» выпустила актуальную сборку программного обеспечения для прошлогоднего Pixel 5a 5G и позапрошлогоднего Pixel 5. Обе модели несёт на борту 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 765G и поддерживают сотовую связь стандарта 5G.

Что касается Pixel 6 и Pixel 6 Pro с фирменным мобильным процессором Tensor, для них компания Google планирует выпустить обновление с январским патчем безопасности операционной системы примерно через две недели. Связано это с проблемным декабрьским апдейтом.

После того, как в прошлом месяце пользователи начали массово жаловаться на баги Pixel 6 и Pixel 6 Pro, производитель пообещал, что январский апдейт будет не таким проблемным. В связи с этим компания из Калифорнии решила сначала протестировать обновление на более старых смартфонах.

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Таким образом, в середине нынешнего месяца Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат сдвоенный апдейт программного обеспечения. Новая сборка устранит все баги декабрьского обновления, а также исправит проблемы январской версии ПО, если они будут обнаружены в моделях третьего, четвёртого и пятого поколений.