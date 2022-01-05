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Флагманы Xiaomi 12 установили новый рекорд продаж – за 5 минут доход компании составил $300 млн
Предыдущий рекорд составлял $235 млн за 5 минут.
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Китайская компания Xiaomi начала продавать флагманские смартфоны нового поколения. Семейство Xiaomi 12 пока что доступно исключительно в Китае, где ожидаемо стало очень популярным. Производитель анонсировал три модели: Xiaomi 12 с версией Pro и Xiaomi 12X. Новинки смогли установить рекорд продаж компании.

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В последний день 2020 года на рынке появилась модель Xiaomi Mi 11, которая первой в мире получила 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888. За 5 минут компания смогла заработать 235 млн долларов, что стало рекордом. Правда, продержался он лишь год.

Флагманские смартфоны нового поколения за этот же отрезок времени принесли компании почти 300 млн долларов. Правда, нужно понимать, что Xiaomi Mi 11 отдувался за всех один, тогда как в этот раз производитель представил сразу три смартфона.

Напомним, что между Xiaomi 12 и Xiaomi 12X почти нет отличий. Стандартная модель оборудована 4-нанометровым процессором Snapdragon 8 Gen1 вместо 7-нанометровой SoC Snapdragon 870 и получила беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Оба смартфона оснащаются основной камерой разрешением 50 МП + 13 МП + 5 МП с системой стабилизации, 6,28-дюймовой панелью OLED с частотой обновления 120 Гц, стереодинамиками, 32-мегапиксельной фронталкой и аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт проводным путём.

А вот Xiaomi 12 Pro получил более продвинутую начинку. Он несёт на борту дисплей LTPO 2.0 производства Samsung, Матрица имеет диагональ 6,73 дюйма, разрешение WQHD+ и поддерживает частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц с шагом 1 Гц.

В основной камере установлено сразу три модуля на 50 МП – главный, ультра-широкоугольный и телефото с 2-кратным оптическим увеличением. Ёмкость встроенной батареи составила 4600 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу выросла до 120 Вт. Работает версия Pro на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1.

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Все три новинки уже получили операционную систему Android 12, которая дополняется программным обеспечением MIUI 13. Стоимость Xiaomi 12X стартовала с отметки 500 долларов. Стандартную модель компания оценила в 580-690 долларов. Она оказался чуть дешевле, чем Xiaomi Mi 11. Цена Xiaomi 12 Pro в сравнении с предшественницей тоже немного упала и составила 740-900 долларов в зависимости от модификации. Все смартфоны доступны с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128/256 ГБ.

#xiaomi
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