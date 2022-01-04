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Представлена самая мощная мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
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Американская компания NVIDIA провела своё мероприятие на выставке Consumer Electronics Show 2022, где представила свою самую мощную видеокарту для мобильных персональных компьютеров. Производитель привёз в Лас-Вегас графический ускоритель GeForce RTX 3080 Ti.

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Все технические характеристики «зелёная» команда решила не раскрывать. На презентации компания заявила, что новинка несёт на борту 16 ГБ видеопамяти GDDR6, которая является «самой быстрой из когда-либо использованных». Пропускная способность, к сожалению, не уточняется.

NVIDIA построила карту GeForce RTX 3080 Ti на базе чипа поколения Ampere с 7424 потоковыми процессорами. Частота GPU составляет от 1125 МГц до 1590 МГц. По словам производителя, в зависимости от модификации мобильный графический ускоритель будет доступен с TDP 80-150 Вт.

Карта способна, по словам производителя, выдавать 120 FPS в играх на максимальных настройках графической составляющей при разрешении Quad HD. Кроме того, NVIDIA заявила, что новинка мощнее флагмана Titan RTX минувшего поколения.

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Первые готовые решения на базе GeForce RTX 3080 Ti поступят в продажу уже 1 февраля. Рекомендованная стоимость геймерских моделей будет стартовать с отметки 2 500 долларов.

#nvidia
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