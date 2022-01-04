Американская компания NVIDIA провела своё мероприятие на выставке Consumer Electronics Show 2022, где представила свою самую мощную видеокарту для мобильных персональных компьютеров. Производитель привёз в Лас-Вегас графический ускоритель GeForce RTX 3080 Ti.
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Все технические характеристики «зелёная» команда решила не раскрывать. На презентации компания заявила, что новинка несёт на борту 16 ГБ видеопамяти GDDR6, которая является «самой быстрой из когда-либо использованных». Пропускная способность, к сожалению, не уточняется.
NVIDIA построила карту GeForce RTX 3080 Ti на базе чипа поколения Ampere с 7424 потоковыми процессорами. Частота GPU составляет от 1125 МГц до 1590 МГц. По словам производителя, в зависимости от модификации мобильный графический ускоритель будет доступен с TDP 80-150 Вт.
Карта способна, по словам производителя, выдавать 120 FPS в играх на максимальных настройках графической составляющей при разрешении Quad HD. Кроме того, NVIDIA заявила, что новинка мощнее флагмана Titan RTX минувшего поколения.
Первые готовые решения на базе GeForce RTX 3080 Ti поступят в продажу уже 1 февраля. Рекомендованная стоимость геймерских моделей будет стартовать с отметки 2 500 долларов.