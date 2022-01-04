Продажи начнутся во втором полугодии.

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Компания AMD вместе с видеокартой Radeon RX 6500 XT XT на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2022 показала новый чип Ryzen с архитектурой Zen 4. Настольные чипсеты в рамках семейства Ryzen 7000 ожидаются на рынке во второй половине текущего года.

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По словам производителя, новые десктопные платформы будут выполнены по нормам 5-нанометровой технологии и обзаведутся оригинальной теплораспределительной крышкой. Чипы следующей серии смогут похвастаться поддержкой оперативки типа GDDR5 и PCi Express 5.0.

Для демонстрации работы одного из CPU серии Ryzen 7000 в рамках презентации «красная» компания запустила игру Halo Infinite. Инженерный образец на архитектуре Zen 4 смог выдать частоту 5 ГГц при использовании всех ядер. Максимальная частота процессора не уточняется.

Из прочего также стоит отметить использование нового сокета AM4 типа LGA с 1718 контактами. Это означает, что модели семейства Ryzen 7000 будут устанавливаться на материнские платы так же, как и настольные чипы компании Intel.

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По словам производителя, актуальные кулеры, которые разработаны для разъёма Socket AM4, будут совместимы с Socket AM5. Как мы написали в начале материала, старт продаж 5-нанометровых чипов AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 запланирован на второе полугодие.