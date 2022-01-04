Продажи карты начнутся 19 января.

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На выставке CES 2022 в Соединённых Штатах состоялась презентация графического ускорителя игрового уровня компании AMD. Новинка называется Radeon RX 6500 XT. Видеокарта поступит на рынок в начале второй половины текущего месяца.

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Модель оборудована процессором Navi 24 XT GPU, который выполняется по нормам технологии 6 нм. Видеочип получил 16 исполнительных блоков с 1024 потоковыми процессорами. Для обеспечения поддержки трассировки лучей предусмотрено 16 блоков RT.

Чип трудится на игровой частоте 2610 МГц. По словам производителя, максимальная тактовая частота GPU достигает 2815 МГц. Графический процессор соединён с 4 ГБ оперативной памяти типа GDDR6. Разрядность шины – 64 бит. Максимальная пропускная способность составляет 144 ГБ/сек. Отдельно отметим 16 МБ Infinity Cache и TDP на уровне 107 Вт.

Компания AMD заявляет, что Radeon RX 6500 XT будет примерно в 1,2-1,6 раза мощнее в играх, чем конкуренты по ценовой категории. Сравнивает производитель свою новинку с GeForce GTX 1650, которую компания NVIDIA представила в 2019 году, а также с Radeon RX 570, выпущенной ещё двумя годами ранее.

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Старт продаж Radeon RX 6500 XT запланирован на 19 января текущего года. Рекомендованная производителем стоимость видеокарты составила 199 долларов. Правда, вряд ли получится купить игровой графический ускоритель начального уровня по такой цене.