Продажи начнутся с 15 января 2022 года.

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Южнокорейская компания Samsung представила специальное издание флагманского сгибаемого смартфона Galaxy Z Flip 3. Оригинальная модель вышла в конце лета 2021 года. «Олимпийская» версия дебютировала сегодня, 4 января 2022 года, и поступит в продажу через полторы недели. Новинка называется Samsung Galax Z Flip 3 Olympic Games Edition.

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Анонс флагмана-раскладушки посвящён зимним Олимпийским играм 2022 года, которые с 4 февраля по 20 февраля будут проходить в столице Китая. Представили новинку тоже для китайского рынка, но на площадках вроде eBay или Amazon скоро смартфон тоже продаваться будет.

Стоимость Samsung Galax Z Flip 3 Olympic Games Edition составила 1 260 долларов. Модель предлагается в модификации с 8 ГБ оперативной памяти постоянным запоминающим устройством ёмкостью 256 ГБ. Версии со 128 ГБ хранилища не предусмотрено.

Как и в оригинальном издании, тыльная сторона специальной версии осталась двуцветной. Рамка выполнена в золотистом цвете, верхний блок – в чёрном, а остальная часть – в белом. Маркетинговое название расцветки называется Winter Dream White. Само собой, разработчик добавил иконки, заставки и тему оформления «под Олимпиаду».

В остальном же Samsung Galax Z Flip 3 Olympic Games Edition не отличается от оригинального издания. Новинка получила всё тот же мобильный 5-нанометровый процессор Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 3300 мА*ч и 6,7-дюймовый дисплей диагональю 6,7 дюйма формата Full HD+.

Разрешение основной камеры составляет 12 МП + 12 МП. Рядом располагается дополнительный экран Super AMOLED диагональю 1,9 дюйма. Для селфи-используется фронтальная 10-мегапиксельна камера с поддержкой 4K UHD, но без 60 FPS.

Также отметим стереодинамики, 15-ваттную зарядку по проводную зарядку, 10-ваттную подзарядку беспроводным путём, NFC и защиту от воды класса IPX8. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковом торце. Работает модель под управлением операционной системы Android 12, дополненной оболочкой One UI 4.0.

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В Китае Samsung Galax Z Flip 3 Olympic Games Edition стоит 1 260 долларов. За 1 565 долларов южнокорейская компания предлагает комплект United Set, в который входит умный монитор Samsung M7 формат 4K ULTRA HD.