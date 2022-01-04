Премьера уже на следующей неделе.

Компания OnePlus в следующий вторник, 11 января, представит новое поколение флагманских смартфонов. От производителя ждут две модели: OnePlus 10 и версию Pro. За неделю до презентации OnePlus 10 Pro был замечен на официальных тизерах и попал в базу данных китайского регуляторного органа TENAA вместе со всеми техническими характеристиками.

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Сертификационное бюро подтверждает подавляющее большинство параметров грядущей новинки. В частности, дисплей LPTO второго поколения формата WQHD+ с разрешением 3216 x 1440 пикселей. Экран получит поддержку частоты обновления изображения 120 Гц и HDR10+. В дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Китайская компания пока не опубликовала ни одного изображения, которое пролило бы свет на дизайн лицевой стороны OnePlus 10 Pro. Однако, уже давно ясно, что спереди будет установлена фронтальная камера в небольшом отверстии. Её разрешение составит 32 МП. Дизайн фронтальной части – не то, чем выделяют современные смартфоны. Под вопросом остаётся лишь то, где будет располагаться селфи-модуль. Варианта есть три: по центру, справа или слева.

Официальные изображения смартфона подтвердили все слухи и утечки по поводы дизайна тыльной стороны флагмана. Сзади может видеть большой блок со вспышкой, тремя оптическими модулями и надписью Hasselblad. Площадка смещена к левой стороне. По данным TENAA, разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составит 48 МП и 50 МП соответственно. Также в состав основной камеры войдёт 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением.

Кремниевым мозгом OnePlus 10 Pro станет 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, дополненная 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Для хранения данных в смартфоне будет установлен накопитель объёмом 128/256 ГБ соответственно. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мА*ч (два по 2500 мА*ч). При этом модель сможет похвастаться и проводной, и беспроводной зарядкой. Мощность – 80 Вт и 50 Вт соответственно. Отметим, что с 1 января текущего года в Китае запрещается выпуск смартфон с беспроводной подзарядкой более чем на 50 Вт.

Флагман нового поколения будет нести на борту стереодинамики, USB-C, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. О защите от воды и пыли по стандарту IP68 информации нет, но в смартфонах двух прошлых поколений она присутствовала. В продаже модель появится с предустановленным программным обеспечением ColorOS 12 (Китай) или OxygenOS 12 (остальные страны) на базе Android 12.

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Как мы писали в начале материала, пресс-конференция, посвящённая анонсу OnePlus 10 Pro, пройдёт 11 января нынешнего года. Вместе с версией Pro компания может анонсировать модель OnePlus 10. О ней почти нет информации. Стандартное издание тоже появится на рынке с Android 12 и ColorOS 12 / OxygenOS 12, а вместо чипа Snapdragon 8 Gen1 будет использоваться 4-нанометровая однокристальная система Dimensity 9000. О ценах пока информации нет.