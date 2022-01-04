Продажи начнутся 11 января 2022 года.

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Южнокорейская компания Samsung на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2022 представила флагманский смартфон Galaxy S21 FE. О новинке разговоры велись ещё с весны 2021 года. Презентация ожидалась в середине лета, после чего её несколько раз переносили.

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Samsung Galaxy S21 FE имеет немало общего с обычным Galaxy S21, который был представлен в середине января прошлого года. Главное – 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888 и идентичный дизайн. Новинка сохранила пластиковую тыльную сторону в сочетании с алюминиевой рамкой по периметру. Есть и защита от воды класса IP68.

Доступный флагман оснащается всё тем же дисплеем формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и HDR10+ на базе матрицы Dynamic AMOLED 2X. Но размер увеличен с 6,2 дюйма до 6,41 дюйма по диагонали. Вверху по центру осталось небольшое отверстие, однако в нём теперь располагается 32-мегапиксельный датчик изображения вместо 10-мегапиксельного.

Основная камера в Samsung Galaxy S21 FE всё так же включает три оптических модуля, но лишилась 64-мегапиксельного телеобъектива с 1,1x зумом без потери качества. Его место занял телеофтомодуль на 8 МП с 3-кратным оптическим увеличением.

Новинка лишилась поддержки съёмки видео в 8K UHD, но всё так же может записывать 4K-ролики с частотой кадров 60 FPS. Ультра-широкоугольная камера имеет разрешение 12 МП, как и в Galaxy S21, но построена на базе другого сенсора и не может похвастаться стабилизацией Super Steady Video. Основной 12-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией остался старым.

Одной из сильных сторон Samsung Galaxy S21 FE должна стать автономность. Ёмкость встроенной батареи при сохранении ключевых параметров выросла с 4000 мА*ч до 4500 мА*ч. Новинка сохранила проводную / беспроводную зарядку мощностью 25 / 15 Вт соответственно и может похвастаться реверсивной подзарядкой беспроводным путём на 4,5 Вт.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев заменили на оптический. Не может модель нового поколения похвастаться поддержкой Samsung DeX и Wireless DeX. Зато сразу из коробки смартфон получил операционную систему Android 12, дополненную прошивкой One UI 4.0. Также отметим стереозвук, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB-C и NFC. Габариты корпуса составили 155,7 x 74,5 X 7,9 мм при массе 177 граммов.

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Старт продаж смартфона запланирован на 11 января 2022 года. Флагман будет предлагаться в тёмно-синей, чёрной, лавандовой, белой и оливковой расцветках корпуса. Стоимость в США стартует с 699 долларов, в Европе – с 749 евро, а в России купить Samsung Galaxy S21 FE можно будет по рекомендованной производителем цене 59 990 рублей или 66 990 рублей. Смартфон доступен в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость в сравнении с Samsung Galaxy S20 FE выросла на 10 000 рублей.