Презентация состоится 10 января.

Китайская компания Honor в этом году так и не представила своего первого смартфона, оборудованного сгибаемым дисплеем. Но он появится уже в начале следующего месяца. Флагман представят менее чем через две недели, а называться он будет Honor Magic V. На просторах всемирной паутины появились технические характеристики грядущей новинки.

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Honor Magiс V станет не только дебютным сгибаемым смартфоном компании, но и первым складным телефоном в мире, оснащённым флагманского однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Пока что эта 4-нанометровая мобильная платформа используется только в смартфонах в «традиционном» форм-факторе, тогда как сгибаемые устройства 2021 года работают под управлением 5-нанометрового процессора Snapdragon 888.

Будущая новинка поступит в продажу с новым предустановленным программным обеспечением – Magic UI 6.0. Прошивку дополнят операционной системой Android 12. Ёмкость встроенной батареи китайская компания не раскрывает, но уже известно, что мощность быстрой зарядки составит 66 Вт.

В Honor Magiс V будет установлен основной дисплей диагональю 8 дюйма с частотой обновления 120 Гц. На тыльной стороне расположится дополнительная панель размером около 6,5 дюйма по диагонали. Он будет поддерживать частоту обновления картинки 90 Гц, а одной из особенностей станет изогнутая права грань. Также смартфон получит тройную основную камеру, венцом которой станет 50-мегапиксельный главный оптический модуль.

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Стоимость Honor Magiс V пока что не уточняется, но грядущая новинка должна оказаться дороже, чем OPPO Find N, который является самым доступным в мире складным смартфоном при цене 1 410 долларов за базовую модификацию памяти. Презентация героя заметки в Китае состоится 10 января 2022 года. Появится ли модель на глобальном рынке, пока что не уточняется.