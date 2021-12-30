Но обновление пока доступно не для всех.

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Тайваньский технологический гигант ASUS выпустил стабильную версию операционной системы Android 12 для флагманских смартфонов 2021 года. Пока что обновление доступно только для ASUS ZenFone 8 и версии Flip. Игровые модели ROG Phone 5 и ROG Phone 5s начнут обновляться в 2022 году.

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Обновление с Android 12 распространяется «по воздуху», но пока что не для всех. Установить новую версию операционной системы сейчас могут владельцы ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip с модельными номерами ZS590KS и ZS672KS соответственно.

Мало того, для обновления смартфона нужно иметь установленную определённую версию программного обеспечения. В случае со стандартным изданием – 31.1004.0404.73, а с вариантом Flip – 31.1004.0404.61. Новая версия прошивки имеет номер WW-30.12.112.72 и WW-30.13.35.8 соответственно.

Апдейт приносит свежую заплатку безопасности операционной системы, удаляет поддержку SIP-звонков и раскладки быстрых настроек в параметрах экрана. Вместо функции ASUS Safeguard появилась Emergency SOS. Также разработчики переработали менеджер мобильных девайсов, звонилку, контакты, файловый менеджер, часы, диктофон и прочие системные приложения.

Панель уведомлений, меню быстрых настроек и шкала громкости адаптированы под дизайн операционной системы Android 12. Кроме того, появилась возможность следить за тем, какие приложения получают доступ к геолокации, камере и микрофону.

Если вы являетесь пользователем ASUS ZenFone 8 или ZenFone 8 Flip с указанными выше модельными номерами и последней версией программного обеспечения, можете не ждать обновления «по воздуху». Компания на своём официально сайте предлагает скачать пакеты прошивок для установки операционной системы Android 12 вручную. Размер составляет примерно 3 ГБ. Загрузить файлы можно тут и тут.

Напомним, ASUS ZenFone 8 вместе с версией Flip были представлены в конце весны текущего года и поступили в продажу с оболочкой ZenUI, которая основана на базе операционной системы Android 11. Оба флагмана оснащаются 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888.

Стандартная модель отличается компактными габаритами. Она получила 5,9-дюймовый дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Также смартфон может похвастаться основной камерой разрешением 64 МП + 12 МП с оптической стабилизацией, стереодинамиками, 12-мегапиксельной фронталкой и аккумулятором на 4000 мА*ч.

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ASUS ZenFone 8 Flip имеет несколько отличий, а ключевые касаются камер и экрана. Во-первых, смартфон оборудован откидной основной камерой, которая успевает выполнять роль фронталки. Разрешение составляет 64 МП + 12 МП + 8 МП. Добавили телеобъектив с 3-кратным зумом. Во-вторых, дисплей лишился поддержки 120 Гц (есть только 90 Гц), но диагональ выросла до 6,67 дюйма. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мА*ч.