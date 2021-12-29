Причём рекламное объявление появилось случайно.

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Компания Meizu получила штраф от Китайского Управления по надзору за рынком. Производителя оштрафовали за рекламу в программном обеспечении Flyme. Причём рекламное объявление, как подчеркнула сама компания, появилось случайно.

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В марте нынешнего года китайский производитель заявил, что в оболочке для флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 888 не будет рекламных вставок. Однако, из-за сбоя минувшей осенью в течение пары часов в приложении «Погода» висел рекламный баннер.

Китайская компания заявила, что он высветился случайно. Разработчики программного обеспечения смогли устранить проблему через несколько часов с момента её появления. Но несмотря на это, Meizu получила небольшой штраф – 4 000 долларов.

Однако, в этой истории интересно другое. Китайский производитель хвастался тем, что в его смартфонах не будет рекламных объявлений в отличие от конкурентов, намекая, по всей видимости, на Xiaomi в первую очередь. При этом после ситуации с флагманами Meizu 18 и Meizu 18 Pro компания удалила любые упоминания об отсутствии рекламных баннеров во Flyme из всех своих социальных сетей.

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Кроме того, представители Meizu заявили, что реклама будет интегрирована в программное обеспечение Flyme для следующих смартфонов. По их словам, это жизненно необходимое бизнес-решение.