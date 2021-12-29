Стабильная версия доступна для 14 моделей.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Samsung подготовила новогодний подарок для владельцев флагманских смартфонов последних трёх лет выпуска. Производитель из Южной Кореи выпустил новую версию программного обеспечения One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12 сразу для 16 флагманских моделей, которые были анонсированы в 2019, 2020 и 2021 годах.

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Для начала отметим, что Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, вышедшие на рынок зимой 2021 года, получили финальную сборку ещё осенью, но из-за проблем со вместимостью с Google Play компании пришлось приостановить рассылку.

То же самое касается сгибаемых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip третьего поколения. Правда, распространение обновления для флагманов, появившихся в августе нынешнего года, отложили из-за большого количества ошибок. Сейчас все пять моделей продолжили получать стабильную One UI 4.0 на базе ОС Android 12.

Шесть прошлогодних флагманов обзавелись обновлением в Европе, но пока помимо жителей Швейцарии и выходе стабильной прошивки не сообщал никто. Тут речь о моделях семейств Samsung Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Первое включает четыре устройства с учётом версии Fan Edition, а второе – только два. В других странах стабильная версия программного обеспечения ожидается на следующей неделе.

Весьма внезапно надстройкой One UI 4.0 с операционной системой Android 12 обзавелись флагманы почти трёхлетней давности. Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e начали получать стабильную прошивку в Германии, хотя, согласно официальному графику, компания должна обновить их только в следующем месяце. Что интересно, без апдейта оставили более новую версию Lite, которая дебютировала в начале прошлого года на выставке Consumer Electronics Showcase 2022.

Наконец, One UI 4.0 с Android 12 стала доступна ещё для двух смартфонов топового уровня 2019 года. На сей раз для Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Тут уже речь идёт о бета-версии программного обеспечения. Стабильная сборка для них должна появиться в следующем месяце.

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В завершение добавим, что обновление принесло декабрьскую заплатку безопасности операционной системы. В январе южнокорейская компания выпустит финальную One UI 4.0 для смартфонов среднего класса. Первыми её получат модели Samsung Galaxy A52s и Galaxy A42 5G.