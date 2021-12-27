Продажи начнутся 31 декабря 2021 года.

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Китайская компания Xiaomi в минувшие выходные довольно неожиданно представила умный телевизор серии Mi TV EA 2022. Что любопытно, новинка получила брендинг Mi, тогда как другие устройства производителя активно от него избавляются.

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Xiaomi Mi TV EA 2022 оснащается 70-дюймовой панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей и без поддержки повышенной частоты обновления изображения. Пиковое значение яркости составляет 300 нит. Матрица имеет коэффициент контрастности 4000 к 1 и может отображать более миллиарда цветов.

Новинка отличается тонкими экранными рамками. Ширина составляет порядка 2 мм, в связи с чем площадь полезного пространства достигает 98%. Набор интерфейсов производитель не уточняет, но в большинстве панелей китайской компании есть несколько портов HDMI и USB-C наряду с беспроводными контроллерами Wi-Fi / Bluetooth и разъёмом Ethernet. Учитывая цену, можно надеяться на поддержку HDMI 2.1.

Xiaomi Mi TV EA 2022 несёт на борту четырёхъядерный мобильный процессор на базе Cortex-A35. Однокристальная система дополнена 1,5 ГБ оперативной памяти, тогда как для установки программного обеспечения предусмотрен флеш-модуль объёмом 8 ГБ.

Телевизор работает под управлением программного обеспечения MIUI for TV 3.0 на базе операционной системы Android. Версия «телевизионного зелёного робота» не уточняется. Из прочего отметим пульт дистанционного управления с отдельной кнопкой для управления устройствами умного дома, стереофонические динамики и поддержку работы с голосовым помощником.

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Старт продаж 70-дюймового Xiaomi Mi TV EA 2022 года намечен на последний день текущего года. Рекомендованная производителем стоимость телевизора составила 520 долларов. Приём предварительных заказов уже начался.