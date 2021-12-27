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Все сгибаемые смартфоны OPPO Find N были раскуплены за 5 минут
Раскупили как горячие пирожки.
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Китайская компания OPPO начала продать смартфоны Find N, но первая полноценная распродажа завершилась за 5 минут. OPPO Find N является самым доступным в мире сгибаемым устройством в форм-факторе записной книжки, и в большой популярности новинки мало кто сомневался.

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За несколько дней до старта продаж компания решила реализовать ограниченную партию смартфонов. Все модели были раскуплены, после чего появились на AliExpress и других торговых площадках с наценкой почти до 500 долларов.

В минувшую пятницу, 24 декабря, стартовала первая полноценная распродажа. Компании хватило пяти минут, чтобы продавать все смартфоны. Сколько всего моделей OPPO Find N насчитывала первая партия – не уточняется. Также производитель решил не раскрывать полученный доход. Вторая распродажа прошла сегодня, 27 декабря. По ней данных пока нет.

Напомним, новинка компании OPPO смогла отобрать у Xiaomi Mi MIX FOLD звание самого дешёвого смартфона на рынке в форм-факторе записной книжки. Стоимость модели Find N стартует с отметки 1 410 долларов, тогда как флагман компании Xiaomi оказался примерно на 150 долларов дороже в базовой модификации памяти.

Самая дорогая версия Mi MIX FOLD оценена в 2 000 долларов. За OPPO Find N нужно заплатить максимум 1 725 долларов. В 2022 году новинка выйдет на европейский рынок, где окажется чуть дороже флагмана OPPO Find X3 Pro, который стоит 1 200-1 300 евро в зависимости от страны.

Смартфон оборудован сгибаемым дисплеем со стеклом Samsung. Экран построен на базе панели LTPO AMOLED, тоже производства компании Samsung. Матрица имеет разрешение 1792 x 1920 точек и диагональ 7,1 дюйма, а также может похвастаться частотой развёртки. На тыльной стороне корпуса установлена панель AMOLED размером 5,49 дюйма по диагонали с разрешением 988 x 1972 пикселя. Дополнительный экран повышенной частотой обновления изображения похвастаться не может.

Сердцем OPPO Find N выступает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888, которая работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти. Накопитель вмещает до 512 ГБ информации. В новом флагмане есть аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу и 10-ваттной беспроводным путём.

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Несмотря на наличие дополнительного экрана, новинка получила фронтальную камеру. Причём сразу две. Разрешение каждой составляет 32 МП. В основной камере установлены модули на 50 МП, 16 МП и 13 МП. Первый может похвастаться оптической стабилизацией, а второй – 2-кратным зумом. Работает флагман на Android 11 с ColorOS 12.

#oppo
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