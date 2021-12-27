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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Xiaomi оштрафовали за ложную рекламу Redmi K30 5G
Штраф составил лишь 3 140 долларов.
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Китайскую компанию Xiaomi оштрафовало Пекинское бюро по надзору за рынком. Производитель из Поднебесной нарушил Закон КНР «О рекламе». Причиной стали «ложные» сведения о смартфоне среднего класса Redmi K30 5G во время рекламной кампании к распродаже 11.11.

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Рекламируя модель, анонсированную в конце 2019 года, китайская компания опубликовала постер, на котором указано, что смартфон оснащается панелью на органических светодиодах. На самом же деле телефон несёт на борту жидкокристаллическую матрицу, выполненную по технологии IPS.

Экран имеет диагональ 6,67 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц. До Xiaomi Redmi K30 5G таким не мог похвастаться ни один смартфон компании из Пекина. Естественно, тут речи не идёт о намеренном введении пользователей в заблуждение. Герою заметки уже пошёл третий год. За это время он неоднократно использовался в различных рекламных кампания, где была указана матрица IPS. Скорее всего, сотрудник Xiaomi, который отвечал за публикацию рекламных материалов, просто допустил ошибку.

Тем не менее, регулятор оштрафовал Xiaomi. Правда, взыскание оказалось чисто символическим – 3 140 долларов. Эта сумма соответствует стоимости (на старте продаж) менее чем десяти смартфонов Redmi K30 5G в базовой модификации памяти.

Напомним, Xiaomi Redmi K30 5G является первым в мире смартфоном на базе 7-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 765G. Он получил основную камеру разрешением 64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП и фронтальный сдвоенным модуль с сенсорами на 20 МП и 2 МП.

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Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Также отметим стеклом Gorilla Glass пятого поколения и все основные интерфейсы, включая NFC и разъём для наушников.

#xiaomi
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